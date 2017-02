In noiembrie 2016, in Romania erau 521.202 someri, iar rata somajului a fost de 5,7%, potrivit datelor revizuite ale INS. Datele revizuite arata ca numarul somerilor a scazut cu circa 109.000 in ultimul an, de la 616.001 in decembrie 2015. Somajul este in continuare mai mare in randul barbatilor, cu o rata de 6,3% in luna decembrie 2016, in timp ce, in randul femeilor, somajul este de doar 4,5%, mai arata datele oficiale. Somajul a avut o evolutie oscilanta in 2016, inregistrand scaderi in primele patru luni ale anului, in iunie, in august, in noiembrie si in decembrie, dar si cresteri in mai, in iulie, in septembrie si in octombrie, conform News.ro.

Sursa foto: Shutterstock/blvdone