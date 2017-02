Ieri am fost in strada. Spontan, am protestat impotriva retezarii democratiei si a subminarii luptei impotriva coruptiei. Nu am avut forta de a scrie ceva si, aproape toata noaptea, am “citit Internetul”. Nu vreau sa fiu redundant, sa scriu despre ce ne asteapta, cine scapa din inchisori si de dosare, cum cei care ar trebui sa ne conduca, onest, “au liber” la furat. Nu o sa fac asta. In schimb, o sa va prezint o latura diferita.

Am considerat, dupa cele intamplate ieri, cand Ordonanta de Urgenta privind modificarea codului penal in favoarea infractorilor a trecut, pe nevazute, la o ora tarzie, ca multi sustinatori ai PSD-ALDE vor ramane, si ei, macar putin blocati. Ca multi sustinatori ai PSD-ALDE vor realiza ca nu este tocmai bine ce se intampla in tara.

Ca multi sustinatori ai PSD-ALDE vor fi revoltati de faptul ca li s-a promis ceva si, de fapt, prioritatea numarul unu al partidelor de la putere a fost sa dezincrimineze abuzul in serviciu si sa legalizeze furturile din banii publici.

Aproape ca imi gaseam liniste in gandurile astea. “Hai ca, macar, acum o sa fie societatea mai unita, o sa fim mai multi si…unde-s multi, puterea creste”.

Vorba ziarelor de scandal. SOC. GROAZA. HALUCINANT. Nimic din ce credeam nu s-a intamplat.

Si daca suntem, deci, un popor de hoti, pana la urma?

Am petrecut cateva zeci de minute (mi-ar placea sa zic “bune”, dar nu a fost asa) pe un canal online dominat de sustinatori ai aliantei PSD-ALDE, cautand, asiduu, semne ca oamenii nu accepta, chiar in unanimitate, ordonanta data ieri, dupa caderea noptii. Ca isi ridica, macar, un semn de intrebare. “O fi sau nu o fi, TOTUSI, bine ce se intampla? Oare oamenii aia ies in strada doar pentru ca sunt platiti de Iohannis si Soros? Ia sa cercetez”.

FALS! Mii de oameni aplauda, frenetic chiar, decizia Guvernului si ii considera, pe toti, eroi nationali. Alegatorii considera ca este o palma meritata indreptata impotriva “dusmanului poporului, Iohannis” si ca cei iesiti in strada sunt “pierde-vara”, “manipulati si manipulatori”, “golani si derbedei” (suna cunoscut? 1989? Ceausescu?), “lichelele lui Iohannis” si tot asa.

Pe masura ce citeam, simteam cum imi fuge pamantul de sub picioare.

Reproduc, mai jos, cateva dintre comentarii, asa cum au fost ele scrise:

Marin Encica (referindu-se la oamenii iesiti in strada) - "Ce sa priceapa aurolacii astia daca creierul lor e imbibat cu droguri si alcool"?

IOHANIS CU INSTITUTIILE DE FORTA SUNT DUSMANII ROMANILOR ,EI NU DORESC REDRESAREA TARII!CUM O FI VIATA LUI CIOLOS,PRUNA ,DRAGU ,MACOVEI SI TOTI CEI CARE STAU PE UN SALARIU DE 5-7 12 MII EURO?AU EI NEVOIE DE MASURILE LUATE DE GUVERN?II DOARE IN COT!

La anuntul privind faptul ca Guvernul “a adoptat OUG privind gratierea”, comentariile abunda – sunt mii.

"In sfarsit avem guvern si ministru de justitie! Bravo" ( Doamna in cauza are poza la profil cu Donald Trump)

"Asa trebuia de la bun inceput. Au lungit-o dar poate ca aveau o strategie".





"Se guverneaza! Cui nu-i place sa astepte alegerile si daca vor sa schimbe ceva sa si mearga la vot. Daca voiau presul lor,givernul lor,strada lor.....trebuia sa marga la vot, democratic si nu se ajungea aici.Nu merge cu dictatira monoritatii. Democratie nimai cind vrem ,cind nu toti ceilalti sunt prosti,inculti..bosorogi...Nu merge BRE asa sa facem numa ce vrem".

"Felicitari, domnul Iordache va respect pentru FERMITATE!!!! Ati scris istorie in aceasta seara".

"Au fost alesi sa-si faca treaba oameni pregatiti care cunosc legile au fost dezbateri publice,doar nu o sa faca legi dupa iesirile in strada ale iertatului de unii judecatori a lui Huidu care s-a si lovit la inteligenta (la schii)si acum a ajuns mitingist ciocul mic .Vrem liniste si mergeti la serviciile voastre nu la doi bani pe strada.Politia sa faca ordine pe strada asa cum in timpul lui Basescu bagau cultura in duba ...acum sa bage in duba pe cei ce fac dezordine si respecta aceastâ tara .D-l Voiculescu pentru cine lupta sa mearga de unde a venit ...cel mai prost ministru al Sanatatii de pina acum".

"BRAVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.....!!!!!

FELICITARIIIIIIIIIIIIIIII......!!!!!!!

UNN GUVERN PENTRU POPOR...!!"

"FOARTE BINE SA GRATIEZE ´´´SI ACESTI DETINUTI AU SUFLETE ´´´,sunt fratii , rudele , prietenii etc .... au gresit ,dar se pot reeduca ,reintegra ... sa-i ,,mediteze fizicianul ,, din capul statului ... cäi tare ofticos si pregätit de pus pe rele ...PENTRU PSD-ALDE MULT SUCCES SI APLICATI-VA PROGRAMUL DE GUVERNARE VOTAT DE POPOR !"

Si tot asa. Dar ati prins ideea.

Acum, cand scriu aceste randuri, se cauta solutii pentru a dezamorsa, cumva, “ordonantele comunismului”, cum le numesc unii. Discutii cu Avocatul Poporului, Ciorbea, ambasadorul SUA chiar l-a chemat pe Prim-Ministru la “o discutie”. Trecem peste faptul ca este o miscare deloc diplomatica, ca un Ambasador sa “cheme” un Prim-Ministru, dar, de ce nu? Suntem, deja, un sat fara caini.

Chiar daca, insa, s-ar intampla o minune si OUG, cumva, nu va trece, sau nu va trece complet, imi dau seama, inca o data, de un lucru trist. Multi dintre noi, cei care iesim in strada, traim in continuare intr-o bula confortabila, de obicei plina de oameni care inteleg ce se intampla in jurul lor, analizeaza, pot gandi in perspectiva, isi dau seama cu luciditate ce se intampla cu Romania.

De partea cealalta insa, exista o bula si mai mare, plina de oameni care il urasc pe Iohannis si il considera tradator, care urasc fara discriminare PNL, USR, pe Nicusor Dan sau pe Ciolos. Este “o bula” plina de oameni care sunt, efectiv, topiti dupa Dragnea si Ponta si ii considera “salvatori ai Romaniei” si pe noi, restul, niste lachei platiti de o entitate Universala numita, generic, Soros.

Si daca suntem, deci, un popor de hoti, pana la urma? Daca noi suntem cei putini, cei care nu ar trebui sa existe pe aceste meleaguri si ei au dreptate, in felul lor? Daca ducem o lupta surda, insa fara sorti de izbanda?

Chiar si asa, merita luptat pana la capat si, cand vom ajunge la capat, sa mai luptam inca pe atata. Altfel, nu stiu cum as putea sa imi privesc copiii, peste ani, si sa le spun ca tatal lor a preferat sa se uite la un serial, seara, sub patura, in timp ce in Romania se legaliza hotia si codul penalilor.

Un singur adevar a spus ieri Ministrul Justitiei, in fata presei, cand a anuntat infama OUG: “Nu, nu am dat ordonanta pentru vreun om anume (Dragnea – n.r.), sau pentru clasa politica. Am dat-o…am dat-o pentru infractiuni. Alta intrebare”.