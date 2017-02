Romania este intr-un moment de cumpana. Cea mai mare adunare stradala de la Revolutie pana in prezent cere, pacifist, retragerea de urgenta a ordonantei care dezincrimineaza abuzul in serviciu si “da liber” la furtul din bani publici. Este o perioada critica pentru viitorul tarii si, in aceste momente cruciale, wall-street.ro si start-up.ro sustin evolutia democratica coerenta si previzibila a mediilor sociale si de business.

Mai departe de propriile opinii, am ales sa discutam cu zeci de manageri din mediul de business, de la mici antreprenori intrati recent pe piata, pana la fondatori de business-uri care administreaza milioane de euro.

Din transporturi, IT&C, infrastructura, dezvoltatori, retail online si traditional, pana la manufactura sau servicii online, toti subliniaza felurile in care aceste ordonante de urgenta ar putea submina statul de drept si, implicit, viitorul economic al Romaniei.

Indiferent ca suntem jurnalisti, manageri, antreprenori, fie ca iesim in fiecare strada sau stam acasa si urmarim evenimentele la TV sau online, cu totii ne dorim acelasi lucru: NORMALITATE.

Zeci de mii de oameni protesteaza de cateva zile. Se sta in frig, se striga diverse lucruri. Oamenii sunt revoltati, sunt suparati, dar protesteaza pasnic. Sunt oameni care muncesc, care platesc taxe, care vor sa traiasca intr-o tara normala. Suntem alaturi de ei asa cum putem mai bine, astfel ca lansam astazi campania prin care promovam cea mai simpla solutie: RETRAGETI ORDONANTA!

Stim ca nu este o solutie sa pice guvernul. Nici noi, nici cei care ne sustin initiativa, nu credem ca o criza politica ar fi solutia. Nu vrem haos, nu vrem instabilitate, nu vrem violente. Vrem doar sa avem o justitie normala, sa nu atacam principiile statului de drept si sa putem sta linistiti in casele noastre. Nu vrem sa emigram. Nu vrem sa injuram in fiecare zi tara in care traim. Stim sa respectam regulile democratiei, dar avem nevoie sa primim acel respect inapoi.

Solutia este simpla: retrageti ordonanta! Mai avem foarte putin timp la dispozitie. Guvernul are astazi aceasta sansa: de a isi asuma o greseala si de a o repara.

WALL-STREET.ro si start-up.ro spera sa contribuie, prin aceasta initiativa la o decizie inteleapta din partea Guvernului – retragerea imediata a Ordonantelor de Urgenta si consultari democratice, publice, pe marginea lor. Presiunile diplomatice si internationale, avertizarile “voalate” ale mai multor state din lume, precum si ale Parlamentului European par a nu fi suficiente pentru ca Guvernul Grindeanu sa cedeze. Vocea noastra, a tuturor, trebuie sa conteze!

"Spiritul si valorile echipei Romania mor, in cazul in care clasa politica este lasata sa legifereze coruptia! Iar fara spiritul si fara valorile acestea nu mergem mai departe, nu putem sa fim mai mult decat o populatie, sa fim o societate bazata pe incredere si entuziasm in viitorul nostru", spune unul dintre managerii intervievati.

Va invitam sa va alaturati in campania noastra, inceputa astazi si care se va incheia cand va fi gasita o solutie. Aparati statul de drept!