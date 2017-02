Bugetul Autoritatii Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a fost adoptat, in Comisiile reunite de buget-finante, el fiind suplimentat cu 1 milion de lei pentru cheltuieli si servicii, urmand ca Ministerul de Finante sa gaseasca sursa de finantare.

ANRP are in 2017 un buget de 18,208 milioane de lei.

De asemenea, bugetul Ministerului pentru Mediu de Afaceri a fost adoptat, in Comisiile de buget-finante, ministrul interimar Alexandru Petrescu afirmand ca efortul de a simplifica sau de a elimina birocratia reprezinta „un efort constant” care a tinut de fiecare Guvern, informeaza News.ro.

Chestionat in cadrul discutiilor din Comisie daca ia in calcul si sa combate birocratia cu care se confrunta mediul de afaceri, ministrul a spus: „Efortul de a simplifica birocratia, sau de a o elimina este un efort constant si a tinut de fiecare Guvern, insa mai bine sau mai putin bine intentionat”.

Bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri este de 765.259.000 lei, mai mare cu 345,9% fata de anul trecut.

In cadrul Comisiilor reunite de buget-finante a fost aprobat si bugetul Ministerului Turismului, fara ca vreun amendament sa fie adoptat.

Ministerul Turismului are alocat in acest an de la bugetul de stat suma de 80 milioane lei, mai mare cu 63,6% fata de anul anterior.

“Ministerul Turismului este multumit de buget. Avem o crestere de 5 milioane de lei pe parte de investitii, o suma dubla pe partea de promovare si marketing. Per total este o crestere pe tot ce inseamna bugetul Turismului”, a declarat ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre.

Si bugetul Institutului Cultural Roman a fost aprobat in forma propusa de Guvern, fara niciun amendament adoptat.

Institutul Cultural Roman are alocat in acest an de la bugetul de stat suma de 35 de milioane lei, mai mare cu 0,09% fata de anul anterior.

Comisiile reunite de buget-finante au adoptat si bugetul Consiliului Economic si Social de 7.87 milioane lei, mai mare cu 69,1% fata de cel de anul trecut.

