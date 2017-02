Industria de aparare va beneficia de investitii de aproape doua ori mai mari fata de anul trecut, de 20,5 milioane lei (4,5 milioane euro), a declarat ministrul Economiei, Alexandru Petrescu, in subordinea caruia se afla companiile de stat din acest sector.

Anul trecut, cheltuielile efective alocate in acest sector au fost de 11 milioane lei, sustine ministrul.

”Anul acesta am alocat dublul executiei, 20,5 milioane lei, dar sa ajungem la un punct la care sa ii putem si cheltui. Trebuie sa mai introducem si niste amendamente, astfel incat sa mai eliminam din birocratie”, a spus Petrescu, pentru News.ro.

In cele patru saptamani de cand se afla la conducerea ministerului, ministrul sustine ca a regandit Ordonanta 51, care reglementeaza domeniul industriei de aparare.

”Veti vedea foarte curand, poate chiar la urmatoarea sedinta de Guvern, ca voi introduce o forma ameliorata, astfel incat sa permita investitiile in aceasta industrie de aparare intr-un ritm mai alert”, a afirmat Petrescu.

Ministrul considera ca industria de aparare trebuie trebuie facuta compatibila, prin produsele si serviciile oferite, cu nevoile Ministerului Apararii pentru inzestrarea Armatei.

”Presupune masuri de retehnologi, investitii, astfel incat ceea ce noi producem in industria de aparare sa se potriveasca cu cerintele NATO, cu cerintele aliatilor la nivel de calitate si performanta a produselor. Investitiile deja demarate vor fi duse mai departe, este esential acest lucru, dar vor fi demarate si investitii noi”, a mai spus Petrescu.

Ministrul a dat asigurari ca nu se vor face disponibilizari in acest sector in acest an.

Sursa foto: slavapolo/Shutterstock.com