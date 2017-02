Precedentul castig mediu net-record din Romania a fost inregistrat in noiembrie 2016, de 2.172 lei. In noiembrie 2016, ritmul anual de crestere a castigurilor angajatilor din Romania accelerase la 13,2%. Si castigul mediu brut a atins in decembrie 2016 un nivel-record, de 3.257 lei (721 euro), in crestere cu 8,4% fata de luna precedenta, conform News.ro.

Cresterea salariilor a fost stimulata prin masuri guvernamentale, in conditiile in care, de la 1 mai, salariul minim brut pe economie a fost majorat de guvern cu 19%, de la 1.050 lei pana la 1.250 lei. Statisticile oficiale publicate arata ca, in termeni reali, tinand cont de inflatie - care a incheiat 2016 cu valori negative -, castigurile au fost mai mari, in luna decembrie 2016, cu 12% fata de ultima luna din 2015.

"Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (6.120 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.332 lei).", se arata intr-un comunicat al INS. Potrivit tabelelor INS, pe langa sectorul de fabricare a produselor de cocserie si prelucrare a titeiului, castigul mediu net din Romania a depasit nivelul de 1.000 de euro (4.500 lei) in luna decembrie 2016 in sectorul IT (6.069 lei), extractia petrolului brut si a gazelor naturale (5.792 lei), activitati de servicii anexe extractiei de petrol si gaze (5.075 lei), intermedieri financiare (4.925 lei) si asigurati si fonduri de pensii (4.566 lei).

Cresterea salariilor a accelerat incepand cu ultimele luni ale anului 2015, dupa ce s-au aprobat mai multe majorari salariale consistente in sistemul bugetar. De la 1 octombrie 2015, salariile din sistemul de sanatate si in domeniul asistentei sociale au crescut cu 25%, iar de la 1 decembrie s-au majorat cu 15% salariile din invatamant si cu 10% salariile celorlalti bugetari.

