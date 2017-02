Cu toate ca economia in Romania a avut o crestere semnificativa in 2016, in al patrulea trimestru al anului estimarile economice cu privire la consumatorii romani au scazut cu aproape 8 puncte fata de aceeasi perioada in 2015, arata cel mai recent raport GfK privind climatul de consum in Europa, pentru ultimul trimestru al anului 2016, publicat joi.

Indicatorul s-a oprit la 3 puncte in decembrie, fata de peste 10 puncte cu un an in urma. ”Veniturile estimate ale romanilor au suferit o scadere usoara in al patrulea trimestru al anului, iar indicatorul a scazut cu valori de la peste un punct pana la peste 19 puncte intre septembrie si decembrie”, arata raportul GfK, conform News.ro.

In comparatie cu aceeasi perioada din anul precedent, indicatorul a crescut, totusi, cu 4,5 puncte. Nivelul puternic general se datoreaza in parte ratei somajului. Conform Comisiei Europene, acesta s-a oprit la 6 procente si s-a aflat la cel mai scazut nivel in ultimii opt ani. In trimestrul patru din anul 2008 acesta era de 5,7 procente.

In martie 2016, tendinta de a cumpara a crescut la 3,5 puncte, intrand din nou pe teritoriu pozitiv pentru prima oara dupa octombrie 2008. Indicatorul a crescut in mod constant pana in noiembrie, cand a atins 10,5 puncte (cea mai valoare de dupa august 2008). La sfarsitul anului insa a scazut semnificativ cu 12,5 puncte, pana la -2 puncte.

Raportul mai arata ca, in ansamblu, increderea consumatorilor din Europa a trecut printr-o crestere pozitiva semnificativa in al patrulea trimestru din 2016. Climatul de consum GfK pentru cele 28 de tari UE a crescut cu 5,6 17,9 puncte in decembrie, fiind cea mai valoare de dupa ianuarie 2008.

Indicatorii individuali - estimarile economice si cele cu privire la venituri, cat si tendinta de a cumpara - nu s-au dezvoltat in mod uniform. Specialistii GfK spun ca indicatorii privind estimarile economice si cele cu privire la venituri, si tendinta de cumpara au ramas in mare masura neafectati de razboiul din Siria, evenimentele din Turcia, alegerile prezidentiale din SUA si amenintarile continue de terorism in Europa, acestea fiind subiectele care au dominat stirile in Europa in trimestrul patru al anului trecut.

Sursa foto: Shutterstock/Yulia Grigoryeva