Romania este pe penultimul loc in Uniunea Europeana in functie de salariul minim brut pe economie, de doar 275 de euro pe luna, un nivel mai scazut fiind in Bulgaria (235 euro), in timp ce cel mai ridicat este in Luxemburg, de 1.999 de euro, potrivit datelor valabile la 1 ianuarie 2017, publicate vineri de biroul european de statistica Eurostat.

In total, un numar de 22 de state membre ale UE au salarii minime pe economie, iar tarile in care nu exista sunt Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda si Suedia. Salarii minime de sub 500 de euro pe luna mai sunt in statele estice Letonia si Lituania (380 de euro), Cehia (407 euro), Ungaria (412 euro), Croatia (433 euro), Slovacia (435 euro), Polonia (453 euro) si Estonia (470 euro), conform News.ro.

In alte cinci state din sudul Europei salariile minime sunt cuprinse intre 500 si 1000 de euro pe luna, respectiv Portugalia (650 euro), Grecia (684 euro), Malta (736 euro), Slovenia (805 euro) si Spania (826 euro). Restul de sapte state, din vestul si nordul Europei, au salarii minime care depasesc cu mult 1.000 de euro pe luna: Marea Britanie (1.397 euro), Franta (1480 euro), Germania (1498 euro), Belgia (1532 euro), Olanda (1552 euro), Irlanda (1.563 euro) si Luxemburg (1.999 euro). Datele arata ca cel mai ridicat salariu minim din UE este de aproximativ de noua ori mai mare decat cel mai scazut.

Calculat in functie de standardul puterii de cumparare (PPS), care exclude preturile, diferenta se reduce la 1 la 3, cu usoare cresteri in statele cu preturi mai mici si usoare scaderi in cele cu preturi mai mari. Astfel, salaiul minim din Bulgaria este de aproximativ 501 PPS, iar in Luxemburg de 1.659 PPS. Comparativ cu 2008, salariile minime au crescut in toate statele cu exceptia Greciei, unde a avut loc o scadere de 14%.

In intervalul 2008-2017, salariile minime s-au dublat in Bulgaria (+109%) si Romania (+99%). Cresteri semnificative au mai avut loc in Slovacia (+80%), Estonia (+69%), Letonia (+65%) si Lituania (+64%). In Romania, salariul minim brut pe tara a crescut de la 1 februarie de la 1.250 de lei la 1.450 de lei, de aceasta majorare beneficiind aproximativ 2,1 milioane de angajati, dintre care peste 30.000 lucreaza in sectorul bugetar.

Sursa foto: Shutterstock/Yulia Grigoryeva