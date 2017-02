Afacerile din sectorul serviciilor prestate in principal catre companii au crescut, in 2016, cu 9,5% fata de anul anterior, ritm superior celui inregistrat in 2015, sustinute in special de cererea de servicii IT si de transport, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).

In 2015, afacerile din sectorul serviciilor prestate in principal catre companii au avansat cu 8,3% fata de 2014. Anul trecut, cele mai mari cresteri le-au inregistrat serviciile IT (+15,4%) si cele de transport (+13,7%). In decembrie 2016, afacerile au avansat, in serie bruta, cu 9,3% fata de aceeasi luna a anului precedent si cu 5,7% fata de luna precedenta, conform News.ro.

Cele mai mari cresteri s-au inregistrat, in decembrie 2016, in serviciile informatice si tehnologia informatiei (IT), in care afacerile au avansat cu 16,1% comparativ cu decembrie 2015. De asemenea, activitatile de productie video si programele de televiziune au crescut cu 12,2%, iar serviciile de transport - cu 9,8%, se precizeaza in comunicatul INS.

Serviciile prestate in principal companiilor reprezinta un indicator al afacerilor firmelor care obtin cel putin jumatate din venituri din vanzarea de servicii proprii catre alte societati comerciale. In 2015, afacerile din serviciile prestate in principal intreprinderilor au avansat cu 8,3% comparativ cu anul precedent.

