In 2015, deficitul contului curent a fost de 1,943 miliarde euro, arata datele revizuite ale BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala compomnenta care contribuie la deficitul de cont curent este comertul exterior, puternic deficitar, conform News.ro.

Statisticile oficiale publicate saptamana trecuta arata ca deficitul comercial (FOB/CIF) a fost anul trecut de 9,96 miliarde euro, mai mare cu 19% fata de nivelul din 2015. Ca urmare, balanta bunurilor, care intra in contul curent al balantei de plati, si-a accelerat deteriorarea in 2016.

Astfel, deficitul comercial din componenta contului curent (calculat FOF/FOB) a crescut cu 19,3% in 2016, pana la 9,3 miliarde euro, fata de 2015. Diferenta intre datele FOB/CIF si FOB/FOB este in principal costul transportului. Balanta veniturilor primare, care include mai ales dividendele repatriate de investitorii straini, a inregistrat un deficit de 4,82 miliarde euro anul trecut, in crestere cu 29% fata de 2015.

In schimb, balanta serviciilor si-a majorat excedentul cu 11,2%, la 7,56 miliarde euro in 2016. Balanta veniturilor secundare, in care intra si fondurile europene incasate de Romania, a ajuns anul trecut la un excedent de 2,45 miliarde euro, cu 12,3% mai mic decat in 2015.

Majorarea deficitului de cont curent continua tendinta din 2015, cand deficitul extern al Romaniei a crescut de peste doua ori si jumatate fata de nivelul din 2014, potrivit datelor revizuite.

Comisia Nationala de Prognoza (CNP), organismul pe care isi bazeaza guvernul proiectiile bugetare, estima pentru 2016 un deficit de cont curent mai mic, de doar 3,75 miliarde euro.

Sursa foto: Andrey Popov/ Shutterstock.com