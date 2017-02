Comisia Europeana a imbunatatit estimarea de crestere a economiei Romaniei in 2017 cu 0,5 puncte procentuale, la 4,4%, potrivit prognozei de iarna publicata luni de institutie, in care se arata ca avansul va fi sustinut de consumul intern si de investitii.

Pentru 2018, prognoza a fost majorata cu 0,1 puncte comparativ cu raportul de toamna al Comisiei, la un ritm de 3,7%. Executivul UE estimeaza ca economia Romaniei a avansat in 2016 cu 4,9%, un nou record post-criza, datorita masurilor de stimulare si a majorarilor succesive ale salariilor din sectorul public si a salariului minim pe economie, care au urcat consumul cu 9%, conform News.ro.

”Cresterea reala a PIB va ramane solida im orizontul estimat, sustinuta de relaxarea fiscala si de cresterea salariilor. Somajul a scazut semnificativ in 2016 si va ramane stabil, la un nivel redus. Cu o evolutie peste potential a economiei si cu atenuarea impactului reducerilor de taxe, inflatia se va accelera. Deficitul bugetar este asteptat sa creasca ca urmarea a reducerilor de taxe si a cresterii cheltuielilor publice”, se arata in raportul Comisiei.

Executivul UE noteaza faptul ca pentru 2017 au fost adoptate noi masuri fiscale de stimulare si, in pofida atenuarii impactului reducerilor de taxe anterioare si a reducerii cu 1 punct procentual a TVA din ianuarie, preturile de consum vor creste treptat in 2017 si mai rapid in 2018. In aceste conditii, Comisia prognozeaza o inflatie medie anuala de 1,6% in acest an si de 2,9% in 2018.

Consumul privat va creste constant in 2017, inainte de a deveni mai moderat in 2018, odata cu majorarea preturilor. Dupa o incetinire in 2016, cresterea investitiilor se va intensifica in perioada analizata. Investitiile publice isi vor reveni treptat, odata cu implementarea de proiecte finantate cu fonduri europene din exercitiul bugetar 2014-2020.

In aceste conditii, PIB-ul va avansa cu 4,4% in 2017 si cu 3,7% in 2018, potrivit CE. Cresterea exporturilor se va accelera treptat, datorita cererii externe. Dar importurile mari, sustinute de cererea interna, vor duce la accentuarea deficitului de cont curent la 2,9% din PIB in 2017 si 3,1% in 2018. Riscurile pentru perspectiva macrieconomica a Romaniei sunt in mare parte echilibrate, se arata in raport.

Rata somajului se apropie de minime anterioare crizei, datorita cresterii economice puternice, dupa ce a atins minimul ultimilor opt ani in 2016. Pentru 2017 este asteptata o rata a somajului de 5,7%, iar anul viitor de 5,6%, fata de 6% in 2016. Pentru 2017, Comisia prognozeaza un deficit bugetar de 3,6% din PIB, ca urmare a reducerii TVA cu inca 1 punct procentual si a eliminarii accizelor la carburanti si a taxei pe constructii speciale.

Comisia Europeana noteaza ca bugetul din acest an include si alte masuri fiscale, cum este eliminarea impozitarii pensiilor si majorarea pensiilor si salariilor din sectorul public. Deficitul bugetar ar urma sa creasca in continuare in 2018, la 3,9% din PIB, ca efect al cresterii semnificative a pensiilor din iulie 2017.

Deficitul structural al Romaniei va creste de la aproximativ 0,5% in 2015 la circa 2,5% in 2016 si la aproximativ 4% in 2017 si 2018. In pofida avansului rapid al PIB, ponderea datoriei publice in PIB va creste de la 38% din PIB in 2015 la 42,3% in 2018, ca urmare a relaxarii disciplinei fiscale.

Bugetul Romaniei pentru acest an este construit pe un deficit bugetar de 2,99% pe standarde ESA si de 2,96% pe cash, pentru a se incadra in planfonul de 3% stabilit prin Tratatul de la Maastricht, dar peste nivelul de 2,7% promis de social-democrati in programul de guvernare. Totodata, bubetul include o estimare de crestere economica de 5,2%, revizuita in scadere fata de programul de guvernare al PSD, care prognoza 5,5%.

