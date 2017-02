Toate statele membre ale Uniunii Europene vor inregistra cresteri economice in 2016-2017 si 2018, pentru prima oara in aproape un deceniu, sustinute de redresare, dar perspectivele raman totusi umbrite de un nivel de incertitudine mai ridicat ca de obicei, se arata in prognoza de iarna publicata luni de Comisia Europeana.

In zona euro, PIB-ul real este in crestere de 15 trimestre consecutive, ocuparea fortei de munca progreseaza intr-un ritm incurajator iar somajul continua sa scada, desi ramane peste nivelurile din perioada anterioara crizei. Consumul privat este in continuare motorul redresarii. Cresterea investitiilor continua, dar la un nivel modest, conform News.ro.

PIB-ul din zona euro va inregistra o crestere de 1,6 % in 2017 si de 1,8 % in 2018. Aceste cifre sunt usor revizuite in sens crescator in raport cu previziunile din toamna, cand Comisia anticipa un ritm de 1,5% in acest an si de 1,7% in 2018. La nivelul UE, valorile au o traiectorie similara, cresterea fiind estimata la 1,8 % anul acesta si anul viitor, comparativ cu avansurile de 1,6%, respectiv de 1,8% anticipate in toamna. Riscurile care planeaza asupra acestor previziuni sunt extrem de ridicate si, desi se pot inregistra evolutii atat pozitive, cat si negative, balanta, per total, prezinta o tendinta descrescatoare.

„Redresarea economica a Europei continua, pentru al cincilea an consecutiv. In aceste vremuri incerte, este totusi important ca economiile europene sa ramana competitive si capabile sa se adapteze la circumstantele in schimbare. De aceea, trebuie continuate eforturile in materie de reforme structurale. De asemenea, este nevoie sa se puna accent pe cresterea favorabila a incluziunii, pentru a ne asigura ca efectele cresterii sunt resimtite de toti cetatenii. Cu o inflatie mai mare ca in anii precedenti, nu ne putem astepta ca stimulul monetar actual sa dureze pentru totdeauna. Prin urmare, tarile cu niveluri ridicate ale deficitului si datoriilor ar trebui sa faca in continuare eforturi pentru reducerea acestora, astfel incat sa devina mai rezistente la socuri economice”, a afirmat Valdis Dombrovskis, vicepresedinte pentru moneda euro si dialog social, responsabil si pentru stabilitatea financiara, servicii financiare si uniunea pietelor de capital.

Comisarul pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici a spus la randul sau ca economia europeana si-a dovedit rezistenta in fata numeroaselor socuri cu care s-a confruntat pe parcursul anului trecut. ”Cresterea economica se mentine iar nivelul somajului si al deficitelor este in scadere. Totusi, cu un grad de nesiguranta atat de ridicat, este mai important ca oricand sa utilizam toate instrumentele de politica pentru a sprijini cresterea economica. Mai presus de orice, trebuie sa ne asiguram ca beneficiile cresterii sunt resimtite peste tot in zona euro si de catre toate segmentele societatii”, a spus Moscovici.

Inflatia in zona euro a crescut recent, odata cu inversarea tendintei preturilor la energie. Dupa ce a inregistrat niveluri foarte scazute in ultimii doi ani, inflatia ar putea atinge un nivel mai ridicat anul acesta si in anul urmator, dar va ramane in continuare sub obiectivul care corespunde stabilitatii preturilor, de aproape 2%.

In cazul inflatiei de baza, care exclude volatilitatea preturilor la energie si alimente, se preconizeaza doar o crestere treptata. Per total, rata inflatiei in zona euro ar urma sa creasca de la 0,2 % in 2016 la 1,7 % in 2017 si 1,4 % in 2018. La nivelul UE, se preconizeaza o crestere a inflatiei de la 0,3 % in 2016 la 1,8 % in 2017 si 1,7 % in 2018.

Principalul motor al cresterii economice va ramane in continuare consumul privat, sustinut de imbunatatiri constante in materie de ocupare a fortei de munca si de o majorare a salariului nominal. Totusi, data fiind cresterea inflatiei si limitarea cresterii puterii de cumparare a gospodariilor anul acesta si in anul urmator, se asteapta o incetinire a cresterii consumului privat.

Nivelul investitiilor ar urma sa creasca doar moderat, dar va fi sustinut de o serie de factori precum costurile de finantare reduse si consolidarea activitatii la nivel global. Redresarea economica va avea in continuare efecte pozitive puternice pe pietele fortei de munca, in urma unor ample reforme structurale derulate in mai multe state membre.

Comisia anticipeaza ca rata somajului in zona euro va scadea in continuare, de la 10% in 2016 la 9,6 % in acest an si la 9,1 % in 2018. In ansamblul UE se preconizeaza ca somajul va scadea de la 8,5 % in 2016 la 8,1 % anul acesta si apoi la 7,8 % in 2018. Acestea sunt cele mai scazute rate ale somajului incepand din anul 2009, dar raman peste nivelurile din perioada anterioara crizei.

In zona euro, deficitul public agregat si ponderea datoriei guvernamentale in PIB ar trebui sa scada in continuare in 2017 si 2018. Se asteapta ca in zona euro deficitul public sa scada de la procentul de 1,7 % din PIB inregistrat anul trecut la 1,4 % din PIB in 2017 si 2018. Aceasta evolutie este explicata prin cheltuielile reduse cu dobanzile, datorate ratelor extrem de mici ale celor din urma. Ea reflecta, de asemenea, imbunatatirile aduse pe piata fortei de munca care fac ca tot mai multe persoane sa plateasca impozite si contributii iar numarul celor care primesc transferuri sociale sa scada. Comisia anticipeaza ca ponderea datoriei publice in PIB se va reduce treptat de la 91,5 % in 2016 la 90,4 % in 2017 si 89,2 % in 2018.

Pentru prima data din 2008, previziunile Comisiei indica o crestere economica in toate statele membre ale UE pentru intreaga perioada de previzionare (2016, 2017, 2018). Se preconizeaza ca si statele cele mai afectate in timpul crizei au revenit pe drumul cresterii in 2016. Impactul aprecierii dolarului american si cresterea ratelor dobanzii pe termen lung ar putea, totusi, sa accentueze diferentele de crestere dintre statele membre.

Comisia noteaza totusi ca previziunile de iarna prezinta un nivel ridicat de incertitudine pentru ca noua administratie americana nu si-a definit inca intentiile in domenii esentiale de politica, in mai multe tari europene vor avea loc alegeri in acest an si, in plus, vor incepe negocierile cu Regatul Unit in baza articolului 50.

Pentru Marea Britanie, Comisia considera ca impactul Brexit va fi mai mic decat anticipa in noiembrie. Din acest motiv, a imbunatatit estimarile economice, de la un avans de 1% estimat in noiembrie pentru 2017 la 1,5%. Pentru 2018, prognoza a fost mentinuta la o crestere de 1,2%. In cazul Germaniei, Comisia prognozeaza o crestere economica de 1,6% in 2017 si de 1,8% in 2018, dupa un ritm de 1,9% estimat pentru 2016. Economia franceza va avansa cu 1,4% in acest an si cu 1,7% in 2018, peste ritmul de 1,2% estimat pentru 2016.

Economia spaniola ar urma sa avanseze cu 2,3% in acest an si cu 2,1% in 2018, fata de ritmul de 3,2% prognozat pentru anul trecut. In Italia, Comisia estimeaza o crestere a PIB de 0,9% pentru 2016 si 2017 s ide 1,1% in 2018. Comisia estimeaza totodata ca economia Greciei a avansat anul trecut cu 0,3%, ritmul urmand sa accelereze la ,7% in 2017 si la 3,1% in 2018.

