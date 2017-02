Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a inceput anul 2017 la nivelul de 0,05%, nivel care marcheaza revenirea in teritoriu pozitiv pentru prima data dupa mai 2015, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).

Datele INS arata ca preturile de consum au scazut in luna ianuarie, in medie, cu 0,19% comparativ cu luna decembrie 2016, insa nivelul pozitiv al ratei anuale a inflatiei este explicat printr-un efect de baza. Astfel, in ianuarie 2016, comparativ cu ianuarie 2017, preturile de consum au scazut mai mult, dupa reducerea TVA de la 24% la 20%. In ianuarie 2017, doar alimentele s-au scumpit, cu 0,9%, in medie, fata de luna decembrie, in timp ce preturile marfurilor nealimentare au scazut cu 0,9%, iar preturile serviciilor - cu 0,4% fata de luna precedenta, in medie, conform News.ro.

De la 1 ianuarie 2017, cota generala a TVA s-a redus de la 20% la 19%, iar supraacciza de 7 eurocenti pe litrul de carburanti a fost eliminata, ceea ce a redus pretul la pompa cu circa 40 de bani pe litrul de benzina si motorina. Comparativ cu ianuarie 2016, preturile alimentelor au crescut in prima luna a acestui an cu 1,12%, marfurile nealimentare s-au ieftinit cu 0,24%, iar preturile serviciilor au coborat cu 1,08%.

Ianuarie 2017 este prima luna care nu mai include efectul reducerii cotei generale a TVA de la 24% pana la 20%, de la 1 ianuarie 2016. Fata de luna decembrie 2016, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in prima luna a acestui an, la alte legume in afara de cartofi si fasole (7,3%), cartofi (4,7%), fructe proaspete (4,4%) si citrice (1,5%).

La polul opus, cele mai mari ieftiniri s-au inregistrat in ianuarie la bilete CFR, cu 5,7%, energie electrica (2,8%), combustibili (2,5%), telefon (1,1%) si gaze (0,8%), celelalte preturi avand fluctuatii mult mai mici. La finalul anului 2016, rata anuala a inflatiei a fost de -0,5%, fiind al doilea an la rand in care rata anuala a inflatiei a inregistrat valori negative.

