Romania a importat in primele 11 luni din 2016 produse agroalimentare in valoare de 5,719 miliarde de euro, in crestere cu 9,6% fata de aceeasi perioada din 2015, in timp ce exporturile s-au majorat doar cu 2,7% in perioada analizata, reiese din datele transmise de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).