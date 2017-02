Curtea de Arbitraj de la Paris a hotarat ca E.ON Romania, unul din cei doi mari furnizori de gaze de pe piata locala, trebuie sa plateasca Societatatii de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE), o companie detinuta de Ministerul Energiei, peste 4 milioane de lei, plus dobanda, drept compensatie pentru incalcarea drepturilor actionarului minoritar privind distribuirea de dividende, au anuntat luni avocatii care s-au ocupat de acest caz Zamfirescu Racoti & Partners (ZRP).

"Disputa nascuta in legatura cu contractul de privatizare a Electrica Moldova a privit, pe de o parte, actiunea formulata pe cale principala de catre E.ON, avand drept obiect lamurirea efectelor derivate din exercitarea optiunii de vanzare (Optiunea Call) de catre E.ON si, pe de alta parte, cererea reconventionala prin care Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE) a solicitat angajarea raspunderii contractuale a actionarului majoritar, urmare a nedistribuirii de dividende in toata perioada cat SAPE a fost actionar, desi rezultatele financiare ale societatii privatizate permiteau acest lucru", a precizat casa de avocatura, conform News.ro.

Decizia vine la o saptamana dupa ce Curtea de Arbitraj de la Paris a hotarat ca grupul energetic italian Enel trebuie sa plateasca statului roman 401 milioane de euro pentru 13,57% din actiunile fostei Electrica Muntenia Sud, care in prezent este impartita in E-Distributie Muntenia si Enel Energie Muntenia, sub suma ceruta de statul roman, de circa 550 milioane euro, au declarat la momentul respectiv surse oficiale pentru News.ro.

Procesul a durat doi ani si jumatate. Grupul energetic italian Enel a confirmat oficial,in urma cu o saptamana, ca a primit decizia Curtii de Arbitraj de la Paris, mentionand ca rezultatul acestui arbitraj este in linie cu asteptarile companiei, si a precizat ca analizeaza in prezent detaliile acestei hotarari. In septembrie 2014, Departamentul pentru Energie a fost informat de Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE) ca Tribunalul International de Arbitraj de la Paris a admis cererea de arbitraj in cazul Enel.

Enel detine trei din cele opt distributii regionale de energie electrica din Romania. Grupul are 2,7 milioane de clienti pe piata romaneasca, in zona Capitalei, Banat si Dobrogea. Enel are peste 3.100 de angajati in Romania. Grupul E.ON este prezent in Romania din 2005 si are circa 3 milioane de clienti in sectoarele de gaze naturale si energie electrica. Compania administreaza 81.000 km de retea energie electrica si peste 20.000 km de retele gaze naturale.

