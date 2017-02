Valoarea exporturilor de produse agroalimentare romanesti catre Italia, Bulgaria si Olanda au scazut in primele 11 luni din 2016 cu 25%, 3,6%, respectiv 1,5%, fata de aceesi perioada din 2015, desi Romania a exportat in perioada ianuarie-noiembrie 2016 aceleasi cantitati de produse agroalimentare ca in primele 11 luni din 2015, arata datele transmise de Institutul National de Statistica(INS) la solicitarea News.ro.

Romania a exportat in primele 11 luni din 2016 produse agroalimentare in valoare de 5,6 miliarde de euro, cele mai mari exporturi fiind catre Italia, Bulgaria si Olanda. Astfel, Romania a exportat in primele 11 luni din 2016 produse agroalimentare in valoare de 746 milioane euro catre Italia, in scadere cu 25% fata de aceeasi perioada din 2015.

Tot in primele 11 luni din 2016, din Romania au plecat catre Bulgaria produse agroalimentare in valoare de 339 milioane de euro, in scadere cu 3,6% fata de acelasi interval din 2015. Exporturile catre Olanda ai coborat usor, la 314 milioane de euro, de la 319 milioane de euro in 2015.

Valoarea exporturilor a fost afectata in principal de scaderea incasarilor din livrarile porumb (-259,5 milioane euro) si tigari (-166,4 milioane euro), arata datele trimise anterior de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In ceea ce priveste volumul, cantitatile livrate au fiost similare cu cele din 2015.

Cele mai mari cantitati de produse agroalimentare exportate de Romania in primele 11 luni din 2016 au ajuns in Egipt (1,3 milioane tone), Spania (1,1 milioane tone) si Vietnam ( 943.000 tone), mai arata datele INS. Graul domina structura exporturilor, cu incasari de peste 1 miliard euro si un volum de 6,2 milioane tone.

In cazul importurilor, Romania a importat in primele 11 luni din 2016 produse agroalimentare in valoare de 888 milioane euro din Ungaria, in scadere cu 1,4% fata de aceeasi perioada din 2015. In acelasi timp, valoarea importurile din Germania au crescut in primele 11 luni din 2016 cu 15% fata de acelasi interval din 2015, iar importurile din Polonia au urcat cu 21%.

Cantitatile de produse agroalimentare importate au fost mai mici in cazul produselor provenite din Ungaria ( -2 milioane tone), Bulgaria ( -1 milion tone) si Polonia( -484.000 tone).

Potrivit MADR, comparativ cu perioada similara din 2015, importurile au avansat la majoritatea grupelor de produse agroalimentare si, in principal, la: grau (+108,5 milioane euro), produse de brutarie, patiserie si biscuiti (+40,9 milioane euro), ciocolata (+36,1 milioane euro), branzeturi (+34,8 milioane euro), preparate alimentare (+32,7 milioane euro), cafea (+23,7 milioane euro), citrice (+21 milioane euro), banane (+19,4 milioane euro), carne de pasare (+15 milioane euro), lapte si smantana (+12,2 milioane euro).

