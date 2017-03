Ideea ca Romania are forta de munca calificata a devenit o iluzie, intrucat resursa umana este din ce in ce mai slab pregatita, lucru care se observa si la calitatea studentilor, iar pe de alta parte a devenit tot mai scumpa, a declarat presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru.

El afirma ca una dintre problemele cu care se confrunta tot mai des antreprenorii in ultima perioada este legata de forta de munca, potrivit News.ro. "Forta de munca calificata - inca traim cu iluzia ca avem o forta de munca foarte bine calificata - este doar o iluzie. Va spun asta si din calitate de profesor si vad calitatea studentilor in fiecare an, se deterioreaza. Este o certitudine lucrul acesta", a declarat Ionut Dumitru, intr-o emisiune la Digi 24.

El a adaugat ca avantajul competitiv de a avea forta de munca calificata "nu prea mai tine". "Mai mult decat atat, nu numai ca nu mai este la fel de bine calificata, dar e si mai scumpa", subliniaza presedintele Consiliului Fiscal. Dumitru a atras atentia ca in anumite zone economice se intregistreaza un deficit major de forta de munca, in domenii precum IT, dar angajatorii au nevoie si de sudori sau tractoristi, pe care nu-i mai gasesc.

"Am avut discutii cu foarte multi antreprenori in ultimii doi-trei ani. Au spus «noua nu trebuie oameni cu doua facultati, noi avem nevoie de sudori, avem nevoie de maistru, de strungari. Nu ii mai gasim»", a precizat presedintele Consiliului Fiscal. In aproape toate specializarile, nivelul de pregatire este din ce in ce mai slab.

Marea problema a fortei de munca, pe langa faptul ca e din ce in ce mai putina, din diverse ratiuni, precum factorul demografic, emigratia, dar si inclinarea elevilor si studentilor, o reprezinta calitatea resursei umane, care e din ce in ce mai slaba. Intrebat de ce se inchid companiile in Romania, avand in vedere ca anul trecut au iesit de pe piata 160.000 de firme si numai circa 75.000 de companii au fost infiintate, Dumitru spune ca sunt explicatii multiple.

"Faptul ca intra si ies companii din economie e un fenomen absolut normal. Oriunde in lume ai si intrari si iesiri, ai un plan de business, daca el este validat de realitate, supravietuiesti, (daca, n.r.) ai avut asteptari prea mari sau ai facut greseli, evident ca esuezi. Eu cred ca, daca ne uitam la ultimii ani, lucrurile s-au mai imbunatatit si din perspectiva aceasta", a adaugat el.

Economistul a subliniat ca imaginea Romaniei din acest moment este inca buna, nu foarte buna, dar in deteriorare. "Daca ne uitam la datele macroeconomice, seci, pe care le vedem in momentul de fata, Romania nu cred ca a avut vreodata in ultimii 27 de ani cifre economice mai bune decat am avut in ultimii ani, 2015-2016, nu numai crestere economica, dar si echilibre macro. Insa directia pe care ne-am inscris nu este deloc una buna", a atras atentia Dumitru.

Din punctul de vedere al investitorilor, acestia simt ca a fost si este in continuare un moment in care pot sa investeasca, beneficiaza de o crestere de cerere si isi pot materializa planurile de expansiune pe care le au. "Insa evident ca nimeni nu poate sa vada orizonturi de un an. In momentul in care faci o investitie te uiti la un orizont de cativa ani, iar in momentul in care observi ca lucrurile se deterioreaza incepi sa ai o anumita retinere", a punctat Dumitru.

