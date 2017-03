Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a incasat anul trecut redevente miniere de 170,58 milioane lei, in scadere cu aproape 31% fata de redeventele miniere incasate in anul 2015, de 246,11 milioane lei. In ceea ce priveste redeventele petroliere, pentru care ANRM are o evidenta la noua luni ale anului trecut, acestea au fost de 741,51 milioane lei, comparativ cu nivelul de 896,6 milioane lei in perioada similara din anul 2015.