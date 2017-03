Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) va scoate la concesionare 28 de perimetre petroliere, din care sase sunt offshore (in largul marii), abia dupa reglementarea cadrului fiscal din domeniu. Un grup de lucru interministerial lucreaza in prezent la proiectul privind noul sistem de calcul al redeventelor.

Licitatia privind cele 28 de perimetre face parte din viitoarea Runda XI de concesionare a unor noi perimetre de explorare petroliera, pe care ANRM o pregateste de cativa ani. "Noi perimetre petroliere de explorare vor fi scoase la licitatie dupa reglementarea cadrului fiscal aplicabil industriei petroliere", arata datele transmise de ANRM, potrivit News.ro.

Este vorba de 28 de perimetre, din care sase sunt offshore (in largul marii) si 22 sunt onshore (pe uscat), avand o suprafata medie de 1.000 km patrati, conform legislatiei in vigoare. Ultima licitatie in sector, Runda a X-a, a avut loc in 2010, cand ANRM a acordat licente pentru exploatare pentru 20 de perimetre, din cele 30 scoase la licitatie. Un grup de lucru interministerial lucreaza in prezent la proiectul privind noul sistem de calcul al redeventelor, care este inclus si in programul de guvernare.

De altfel, fostul ministru al Economiei, Alexandru Petrescu, spunea in luna ianuarie ca investitorii au nevoie de un tabel foarte clar al redeventelor, care ar trebui fixate si in functie de raritatea resurselor la nivel regional. In prezent, cotele de redeventa sunt cuprinse in mai multe acte normative, precum Legea Petrolului sau Legea Minelor. Redeventele actuale la titei si gaze reprezinta cote procentuale din valoarea productiei brute extrase, acestea fiind stabilite, in 2004, prin Legea petrolului.

La titei, acestea sunt de 3,5% pentru zacaminte care produc sub 10.000 de tone/trimestru, 5% pentru zacaminte care produc intre 10.000 si 20.000 de tone/trimestru, 7% pentru zacaminte care produc intre 20.000 si 100.000 de tone/trimestru si 13,5% pentru zacaminte care produc peste 100.000 de tone/trimestru.

La gaze naturale, redeventele sunt de 3,5% pentru zacaminte care produc sub 1 milion de metri cubi/trimestru, 7,5% pentru zacaminte care produc intre 1 si 5 milioane de metri cubi/trimestru, 9% pentru zacaminte care produc intre 5 si 20 de milioane de metri cubi/trimestru si 13% pentru zacaminte care produc peste 20 de milioane de metri cubi/trimestru.