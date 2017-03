Consultantii financiari recomanda sa ai pusi deoparte suficienti bani pentru a acoperi sase luni de cheltuieli, insa putini sunt cei care isi deschid un cont de economii in care sa contribuie lunar cu un procentaj din salariu, scrie Thesimpledollar.com. Banii din fondul tau de rezerva trebuie sa fie pastrati special pentru situatiile neprevazute, asa ca nu este indicat sa te atingi de ei pentru a-ti acoperi cheltuieli lunare sau pentru a-ti cumpara lucruri pe care ti le doreai de mult. Daca inca nu crezi in importanta unei rezerve de bani pentru zile negre, iata cateva situatii in care economiile s-ar putea dovedi salvatoare:

Iti pierzi slujba si nu iti gasesti rapid una platita la fel de bine

Oricine se poate gasi in situatia in care compania in care lucreaza sa nu mai mearga la fel de bine si sa faca reduceri de angajati pentru a supravietui. Cand ti se restructureaza postul, nu ai altceva de facut decat sa iti cauti un nou job, insa trebuie sa iei in calcul ca procesele de recrutare sunt de lunga durata si exista posibilitatea sa nu iti gasesti un job la fel de bine platit inca din prima.

Astfel, vei avea nevoie sa iti acoperi cheltuielile pe 3-6 luni, incluzand aici plata ratelor sau a chiriei, plata facturilor, dar si costurile traiului zilnic. Este bine de stiut ca unele cheltuieli neprevazute pot fi acoperite imediat cu ajutorul unui astfel de imprumut pe termen scurt, de maximum 30 de zile, iar la data scadenta sa inapoiezi exact suma imprumutata, fara niciun fel de dobanda suplimentara. Insa, pentru a face fata catorva luni de cheltuieli fara o sursa de venit, vei avea nevoie de un cont de economii suficiente.



Proprietarul decide sa creasca chiria locuintei tale

Daca locuiesti cu chirie, pretul pe care il platesti lunar este stabilit in baza unui contract intre tine si proprietar. Cu toate acestea, odata ce contractul expira, proprietarul poate cere o chirie mai mare, cu atat mai mult daca preturile au crescut in perioada respectiva. Chiar daca decizi sa te muti, vei avea nevoie de chiria pe o luna, o garantie si banii pentru acoperirea facturilor din fosta ta locuinta. In plus, poate dura un timp pana cand sa iti gasesti un nou apartament, asa ca este bine sa ai pusi niste bani deoparte, astfel incat sa faci fata cu succes acestei situatii.

Ti se strica masina pe neasteptate

Multi soferi au patit-o: se urca in masina de dimineata, iar motorul nu vrea sa mai porneasca. Sau poti avea un incident in trafic, care sa te oblige sa iti duci masina la reparat. In functie de gravitatea situatiei, un service auto te poate lasa cu o gaura semnificativa in buget. Daca ai la dispozitie un fond cu bani de rezerva nu va trebui sa iti faci griji si, in plus, poti chiar sa inchiriezi o masina cat timp autoturismul tau este la reparat.

Ai o urgenta medicala

Urgentele medicale sunt costisitoare din doua puncte de vedere: in primul rand, ai nevoie de bani pentru tratament, in al doilea rand este posibil sa nu mai poti lucra temporar, asa ca vei avea nevoie de niste economii consistente pentru a-ti acoperi toate costurile. Chiar daca nu ti se intampla tie, ci cuiva apropiat din familie, urgentele medicale sunt cele mai neplacute situatii in care te poti regasi. Iar daca nu ai bani pentru a te trata intr-o clinica buna si pentru a beneficia de opinia unor profesionisti desavarsiti, este posibil ca problema sa se agraveze si sa ajungi sa cheltui mult mai mult decat ai fi facut-o in prima faza.

Ti se ofera oportunitatea de a lucra intr-o alta tara

Daca prinzi un job intr-o tara in care ti-ai dorit dintotdeauna sa lucrezi sau sa locuiesti, lipsa banilor pentru relocare ar putea fi un impediment in cresterea ta profesionala. Astfel de oportunitati sunt rare, asa ca este bine sa te asiguri ca ai la dispozitie banii pentru relocare, intrucat nu toate companiile sunt dispuse sa acopere costurile traiului in primele luni, pentru expati. Relocarea presupune, pe langa biletul de avion, inchirierea unei locuinte, incheierea contractelor pentru utilitati, transportul lucrurilor personale care nu ti-au incaput in bagajul de cala, precum si acoperirea costurilor pentru o a doua persoana, daca pleci alaturi de partenerul de viata sau de un prieten apropiat.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: baranq