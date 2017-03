”In ceea ce priveste criteriile pentru aderare la euro, aceste criterii sunt in mare masura indeplinite de catre Romania, ma refer la deficit, la deficitul structural, la toate elementele care tin de participarea la zona euro. Problema pe care o avem este insa problema de a alege momentul in care sa ne putem cu adevarat asocia si sa ne asumam obligatii. (...) Un orizont de timp poate sa fie, din punctul meu de vedere, intre cinci si zece ani de acum incolo, daca Romania se va dezvolta intr-un mod sustinut, pentru ca ce s-a intamplat in 2017 a aratat vulnerabilitatea pe care o avem si care ar fi putut sa produca efecte mult mai negative, mai profunde asupra noastra decat datorita faptului ca nu eram in zona euro”, a declarat Teodor Melescanu, la Campina, in judetul Prahova, scrie News.ro.

Intrebat daca in opinia sa Romania va adopta moneda unica europeana in anul 2027, Melescanu a spus ca nu poate da o data precisa, intrucat anul intrarii Romaniei in zona euro depinde de modul in care tara se va dezvolta.

”Nu (nu in anul 2027 – n.r.), in 2022, pentru ca am zis ca sunt cinci ani. (...) E foarte periculos si nu vreau sa dau date precise pentru ca totul depinde de modul in care Romania se va dezvolta. Daca programul politic al actualei majoritati va fi dus la bun sfarsit in acest an, daca legea salarizarii unice va da intr-adevar un orizont foarte clar in legatura cu posibilitatea romanilor de a supravietui la o conversie rapida a monedei nationale in euro atunci lucrurile s-ar putea desfasura foarte rapid. De aia am si spus cinci ani”, a precizat ministrul de Externe.

Sursa foto: ElenaR / Shutterstock