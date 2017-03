Preturile petrolului au scazut, luni, la minimele ultimelor trei luni, din cauza cresterii productiei in SUA, in pofida eforturilor OPEC de reducere a livrarilor, transmite Reuters.

Cotatia petrolului Brent, de referinta la Londra, a coborat cu 0,8%, la 50,98 dolari pe baril, cel mai scazut nivel atins dupa 30 noiembrie. In sedinta de vineri, petrolul Brent a inchis in declin cu 1,6%, la 51,37 dolari pe baril, potrivit news.ro.

Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, a scazut cu 0,9%, la 48,04 dolari pe baril, si acesta fiind cel mai redus nivel de dupa 30 noiembrie.

Petrolul Brent se indreapta spre al cincilea declin zilnic consecutiv, respectiv cea mai lunga evolutie negativa dupa o scadere de sase zile incheiata pe 4 noiembrie anul trecut.

In actuala serie de scaderi zilnice, pretul petrolului Brent s-a redus cu 8,8%, aceasta fiind cea mai slaba performanta consemnata dupa iunie 2016.

Petrolul WTI este pe cale sa scada pentru a sase zi consecutiv, perioada in care cotatia s-a redus cu 9,8%.

Declinul este provocat de cresterea numarului de exploatari active de titei in Statele Unite si de nivelul record atind de stocurile americane, cel mai mare consumator de petrol din lume.

Statele OPEC si alti producatori importanti de petrol, intre care Rusia, au convenit in noiembrie 2016 sa reduca productia de titei cu aproape 1,8 milioane de barili pe zi in prima jumatate a acestui an.

In SUA insa, stocurile de petrol au crescut saptamana trecuta cu 8,2 milioane de barili.