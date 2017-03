Industria, sector care reprezinta aproape un sfert din economia romaneasca, a inregistrat in luna ianuarie 2017 o crestere de 5,8% fata de prima luna a anului trecut, ritm mult accelerat fata de cel atins in 2016, pe fondul avansului puternic al sectorului-cheie de prelucrare, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica.

Pe sectoare, industria de prelucrare, cu contributia cea mai importanta in Romania, a produs in ianuarie cu 6,5% mai mult fata de aceeasi luna din 2016. De asemenea, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat a avansat cu 3,7%, in timp ce industria extractiva si-a continuat declinul, inregistrand in ianuarie o scadere cu 7% fata de ianuarie 2016, potrivit News.ro.

Statisticile reflecta problemele pe care le inregistreaza, de mai multi ani, sectorul minier din Romania si cel al companiilor de utilitati, controlat in mare parte de stat si care este subminat de lipsa reformelor si de competitivitatea slaba.

Comparativ cu luna decembrie 2016, productia industriala a crescut in ianuarie cu 0,9% pe serie bruta, dar a scazut cu 0,5% pe seria ajustata in functie de influentele sezoniere si numarul de zile lucratoare, indicatorul urmarit cel mai atent de economisti.

Anul trecut, productia industriala a inregistrat un avans modest, de 1,7% fata de anul precedent, dupa o crestere de 2,7% in 2015.

Industria a contribuit, in 2016, cu 23,1% la formarea produsului intern brut (PIB) al Romaniei.