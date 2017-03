Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat, luni, ca ramburseaza companiilor din Romania, in luna martie, 439,38 milioane de lei (96,5 milioane euro) din taxa pe valoarea adaugata (TVA), din care prima transa, in valoare de 131,7 milioane lei, este achitata chiar luni.

Valoarea TVA de rambursat anuntata pentru luna martie este mult mai mica decat in mod obisnuit si reprezinta un nivel minim al ultimilor ani, in conditiile in care, in ultimul an, sumele TVA rambursate firmelor au variat intre 500 milioane lei in mai 2016 si 1,3 miliarde lei in aprilie 2016, potrivit News.ro.

In martie 2016, ANAF a rambursat firmelor TVA in valoare de 1,1 miliarde lei, ceea ce inseamna ca, in martie 2017, valoarea TVA rambursata firmelor reprezinta sub 40% din valoarea rambursata in aceeasi luna a anului trecut.

Potrivit ANAF, deconturile cu restituire si compensare se ridica la 310,31 milioane de lei, din care 34,36 milioane de lei se compenseaza si 275,95 milioane de lei se restituie. In acelasi timp, deconturile cu compensare integrala au un cuantum total de 61,29 milioane de lei.

In cazul compensarilor totale sau partiale Fiscul va solutiona toate deconturile pentru care a emis decizia de rambursare, iar in cazul sumelor de restituit, care totalizeaza 275,95 milioane de lei, plata efectiva va fi realizata in doua transe - prima transa, in valoare de 275,95 de milioane de lei, va fi platita in 13 martie, iar a doua transa, de 144,21 milioane lei, va fi virata in 31 martie.

Sumele includ, in ordinea vechimii, toate deconturile de TVA solutionate prin decizii de rambursare inregistrate in baza de date pana la 21.01.2017, precizeaza sursa citata.

In luna februarie, valoarea TVA rambursata firmelor de catre ANAF a fost de aproape 700 milioane lei.

