Fondul Monetar International (FMI) estimeaza ca deficitul bugetar al Romaniei va ajunge in acest an la 3,7% din produsul intern brut (PIB), urmand ca dezechilibrul bugetar sa atinga 3,9% din PIB in 2018, a declarat vineri seful delegatiei FMI in Romania, Reza Baqir, in cadrul conferintei de presa de la finalul misiunii.