Liberalizarea preturilor gazelor naturale pentru populatie se va face in doua etape: piata intre producatori si furnizori se va liberaliza in acest an, iar etapa urmatoare, de liberalizare a preturilor intre furnizori si clientii casnici, se va incheia in 2021, a declarat, intr-un interviu acordat News.ro , ministrul Energiei, Toma Petcu care sustine ca, in urma analizelor ANRE, pana la sfarsitul anului pretul final al gazelor naturale pentru populatie s-ar putea majora cu cel mult 8,5%.

Ministrul a explicat ca prima etapa de liberalizare se va putea amana doar cu acordul Comisiei Europene, in cazul in care Parlamentul hotaraste in acest sens. In cadrul interviului, ministrul ALDE, instalat in functie in urma cu doua luni, a mai spus ca i-a cerut premierului sa trimita corpul de control la compania Nuclearelectrica, pentru a verifica in special rezilierea contractului cu Compania Nationala a Uraniului (CNU), si a dispus companiilor din subordine care au profit sa aloce in acest an 20% din venituri pentru investitii.

- Reporter: Ce se va intampla de la 1 aprilie in sectorul gazelor naturale? In opinia Dumnevoastra este preferabila o liberalizare totala sau o liberalizare treptata pe modelul aplicat la energia electrica, pana la finalizarea calendarului de dereglementare agreat pentru anul 2021?

Toma Petcu: Este un subiect arzator in ultima perioada. Este foarte clar ca Romania si-a asumat o liberalizare a pretului la gaze inca din 2007. Trebuie sa spunem, in acelasi timp, ca foarte multe guverne, din diverse motive, tot timpul au amanat acest lucru.

Daca vrem sa discutam despre modificarea OUG 64/2016, as pleca putin de la Ordonanta in sine. Aici am doua considerente de spus: in primul rand, cred ca nu ar fi trebuit ca fostul Guvern sa accepte ca, intr-un fel, interconectorul BRUA sa fie legat sau conditionat de aplicarea acestei OUG. Si, daca tot si-au asumat acest lucru, ar fi trebuit, atunci, sa faca aceasta liberalizare inca de anul trecut.

Dar acum este post-factum si noi trebuie sa gasim solutii in acest moment.

Pe de alta parte, trebuie sa asteptam decizia Parlamentului. Asa este corect. Acolo au fost dezbateri in cadrul Comisiei de Industrii, cu argumente pro si contra. Si Ministerul Energiei si-a sustinut punctul de vedere. (Unii parlamentari chiar au cerut, in cadrul dezbaterilor, amanarea cu cateva luni a aplicarii prevederilor OUG 64/2016, n.r.).

Si este posibil, daca Parlamentul dispune in sensul acesta, sa se amane aplicarea Ordonantei. Totusi, aceasta amanare se poate realiza doar intr-o buna intelegere si cu acordul Comisiei Europene, pentru ca sa nu riscam in niciun fel suspendarea sau anularea proiectului BRUA si, eventual, o procedura de infringement. Trebuie asadar sa vedem daca se decide in acest sens, toate aceste lucruri sunt conditionate de avizul si de ceea ce ne comunica Parlamentul.

Dar, atentie! Trebuie sa intelegem ca aceasta prima liberalizare este exact ca in cazul energiei electrice, in sensul ca se produce prima data o liberalizare intre producator si furnizor si distribuitor si abia din 2021 liberalizarea catre consumatorul casnic.

Pe de alta parte, ANRE trebuie sa elaboreze si aprobe legea subsecventa, iar aceasta trebuie sa prevada in mod expres cum este protejat consumatorul casnic si care sunt masurile de protectie a acestuia. Pana acum, ANRE nu a elaborat aceasta legislatie secundara. De asemenea, cred ca OPCOM-ul trebuie sa creeze o platforma pentru tranzactiile spot, precum si pentru piata de echilibrare si ar avea nevoie de ceva timp sa o elaboreze, iar ANRE-ul sa o aprobe.

- Reporter: Ce se va intampla cu preturile, se vor majora? Va plati populatia facturi mai mari?

Toma Petcu: Legat de acesta agitatie in piata, in sensul ca pretul gazelor se poate mari cu 40%, 70% sau chiar 100%, am discutat cu domnul Havrilet, presedintele ANRE, institutia care reglementeaza tarifele la gazele naturale, si mi-a spus foarte clar ca acest lucru este imposibil. Dumnealui chiar a inaintat o nota catre Comisia de Industrii si spre stiinta Ministerului Energiei, in care, din evaluarea dumnealor, daca s-ar produce aceasta liberalizare incepand cu 1 aprilie, preturile ar putea creste, pana la sfarsitul anului, cu un procent maxim cuprins intre 6,5 si 8,5%.

Din ce am inteles de la domnul Havrilet, doi dintre marii furnizori/distribuitori de gaze au solicitat majorari ale tarifelor de 40 si chiar 70 de procente. Acest lucru nu poate fi acceptat sub nicio forma, pentru ca nu au o motivatie reala. In continuare, ANRE-ul, chiar si dupa liberalizarea intre furnizori si consumatori, va fi cel care va stabili de fiecare data tarifele la gaze si sunt convins ca va fi absolut corect de fiecare data.

- Reporter: Pana la urma, va fi o liberalizare totala sau partiala?

Toma Petcu: Aduceti-va aminte ce rumoare a fost in piata cand s-a produs liberalizarea la energia electrica, iar acum s-a ajuns in zone in care, tinand cont ca au aparut mai multi furnizori, preturile sunt mult mai bune decat erau inainte. Si, daca ar fi sa ne uitam putin, cred ca, daca lucrurile vor merge in acelasi sens, s-ar putea sa ne convina mai mult ca acasa sa avem incalzire si apa calda utilizand energie electrica, in locul gazelor naturale.

Repet, pana in anul 2021, nu exista liberalizare intre furnizor/distribuitor si consumatorii casnici sau termocentrale, pentru gazele utilizate la producerea energiei termice pentru populatie. Pretul va fi tot timpul reglementat de ANRE, care este o institutie in subordinea Parlamentului si care va avea grija sa protejeze populatia. De altfel, acesta este si interesul nostru! Mai ales ca, repet, daca legislatia privind liberalizarea gazelor va intra in vigoare de la 1 aprilie, in mod sigur ANRE trebuie sa elaboreze si aprobe legea subsecventa, in care sa prevada in mod expres cum este protejat consumatorul casnic. Asteptam sa vedem ce decide pana la 1 aprilie Parlamentul si ce ne comunica noua si Guvernului si pe urma in mod sigur impreuna vom lua o decizie in acest sens.

- Reporter: In ce stadiu sunt acum marile proiecte din sectorul energetic, BRUA, de exemplu, sau proiectul reactoarelor 3 si 4? De ce intarzie acestea?

Toma Petcu: Atunci cand am preluat mandatul, nu intelegeam de ce nu reusim sa semnam autorizatia de constructie pentru BRUA, era primul pas pentru a-l demara. Am avut o intalnire cu cei de la Transgaz, beneficiarul proiectului. Am venit cu solutia de a crea un nou compartiment in cadrul ministerului, iar acest compartiment a emis autorizatia de constructie si am reusit astfel deblocarea proiectului.

Acum cei de la Transgaz trebuie sa vina cu toate documentele cerute prin autorizatia de constructie si, in acelasi timp, sa demareze procedura de licitatie a lucrarilor, astfel incat pe un calendar pe care ni l-am asumat cu Comisia Europeana, pana in 2019 acest proiect sa fe finalizat. Eu sunt convins ca, asa cum si-a asumat operatorul Transgaz, pana la sfarsitul acestui an vor demara lucrarile pentru BRUA.

Este foarte important pentru noi sa finalizam in 2019 acest proiect. In 2020, asa cum si-au asumat cei de la Exxon, imrepuna cu OMV Petrom, vor fi gata lucrarile pentru extractia din platforma continentala din Marea Neagra si vor veni cu conducta pe tarm. De aceea, este foarte important ca BRUA sa fie gata in acel moment, pentru ca gazele sa fie interconectate cu BRUA si sa fie livrate in tara sau in afara tarii.

Eu sunt convins ca, odata cu respectarea calendarului de catre Transgaz vom reusi ca in 2019 sa fie gata acest proiect de 180 milioane euro, cofinantat de Comisia Europeana, care leaga practic Romania de Europa pe domeniul furnizarii gazelor.

- Reporter: Iar proiectul reactoarelor 3 si 4?

Toma Petcu: Si discutiile privind reactoarele 3 si 4 dureaza cam de patru ani de zile. Ultima negociere - din ce stiu de la colegii mei - a avut loc anul trecut. Noi am avut o intalnire cu ei la sfarsitul lunii trecute si am convenit sa avem un calendar mai condensat si mai scurt de negociere. In al doilea rand, trebuie sa reanalizam o serie de puncte pe care partea chineza le-a adus in discutie. Ei intr-un fel au conditionat incheierea acestui parteneriat de aceste puncte pe care ei le considerau foarte importante.

Am stabilit ca acestea sa fie renegociate, astfel incat ele sa fie si in favoarea statului roman si a companiei nou-create, care va fi o societate mixta romano-chineza.

Speram sa reusim sa incheiem negocierile intr-un termen foarte scurt, pentru a stii foarte clar daca vom continua parteneriatul cu chinezii. Eu sper sa il continuam pentru ca extinderea celor doua reactoare este un obiectiv strategic important. Cum la fel de important este sa pastram si ciclul integrat de producere a energiei electrice pe baza de combustibil nuclear.

- Reporter: Ce inseamna termen scurt?

Toma Petcu: Depinde si de disponibilitatea partenerului chinez. Noi ne-am dori ca in prima jumatate a anului sau pana in toamna sa incheiem aceste negocieri si sa stabilim exact ce avem de facut. Nu depinde insa doar de noi.

- Reporter: Cum aveti in vedere sa restructurati sectorul energetic? Ce masuri luati in calcul pentru companiile aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Energiei?

Toma Petcu: Un obiectiv important pentru noi este relansarea investitiilor in toate companiile care isi permit acest lucru si ma refer in primul rand la companiile cu o balanta contabila pozitiva. Am avut discutii cu directorii, le-am spus ca imi doresc ca din bugetul din acest an sa aloce programului de investitii 20% din veniturile proprii ale companiilor. Consider ca nu putem astepta de fiecare data fie parteneri din afara fie sa ne dea statul bani pentru investitii, atat timp cat sunt companii care beneficiaza de fondurile necesare si isi permit aceste sume, dar care, nu stiu din ce motiv, nu au investit in modernizare si retehnologizare.

In plus, pentru a evita problemele aparute intre RADET si Elcen - e o situatie destul de grea - cele doua entitati trebuie sa fie sub o singura autoritate, pentru ca doar asa putem evita problemele care au existat anii anteriori, cand primaria nu platea subventiile catre RADET, iar RADET nu platea Elcen si de aici a aparut acest blocaj. Nu stiu daca RADET va reusi sa iasa din insolventa prin reorganizare sau daca se va duce spre faliment. Insa toate retelele de transport sunt ale primariei, poti creea o noua companie care sa inglobeze aceste retele de transport, astfel incat cele doua entitati, odata aflate sub acceasi autoritate, sa poata functiona mai bine. Iar aceasta autoritate este, fara echivoc, Primaria Capitalei.

Elcen, chiar daca este in insolventa, usor-usor va iesi din reorganizare judiciara.

Cautam solutia juridica si tehnica pentru a face transferul catre primarie.

De asemenea, am cerut tuturor companiilor sa ia in calcul sa depuna pentru 2017-2018 proiecte noi prin PNI. Trebuie sa ne pregatim pentru depunerea de proiecte prin fondul suveran de investitii, care va fi creat de Guvern, pentru ca acolo vor fi sume foarte mari care pot fi accesate de companii.

Am facut totodata o analiza foarte serioasa privind Compania Nationala a Uraniului, unde problemele sunt destul de delicate. Anul trecut, pentru CNU s-a aprobat un ajutor de salvare, in doua transe, prima transa a fost acordata anul trecut, iar acum avem discutii avansate si incercam sa acordam in aceasta luna si a doua transa, ca sa putem debloca situatia de acolo.

Am solicitat primului ministru ca, prin corpul de control, sa verifice ce s-a intamplat in 2015 la nivelul societatii Nuclearelectrica, atunci cand s-a reziliat contractul cu CNU (contractul de furnizare de materie prima, de pulbere sinterizabila de dioxid de uraniu, n.r.) pe niste motive care au fost invocate de Curtea de Conturi.

Ulterior, au avut loc trei licitatii, din care la doua au participat si cei de la CNU si nu au reusit sa obtina niciun contract acolo. Deci trebuie sa vedem foarte serios ce s-a intamplat acolo, pentru ca daca riscam sa scoatem dintr-un circuit integrat productia de energie din sursa nucleara atunci riscam sa iesim de pe piata nucleara si sa devenim captivi in alte zone.

- Reporter: Dar corpul de control al dumneavoastra il trimiteti undeva?

Toma Petcu: Al nostru l-am avut la Complexul Energetic Hunedoara si avem si alte obiective pe care vrem sa le controlam. Avem cateva spete punctuale semnalate inclusiv de sindicate sau de persoane din minister.

- Reporter: Cand aveti primele concluzii?

Toma Petcu: Deocamdata, nu avem concluziile.

