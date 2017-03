Dupa un an in care Romania a atins cea mai accelerata crestere economica din Uniunea Europeana, 2017 vine cu un set unic de provocari. Iata care sunt tendintele economice care vor marca anul in curs.

In 2016, principalul motor al economiei a fost consumul, iar analistii economici estimeaza ca acesta va incetini, in timp ce preturile vor creste. Guvernul a estimat o crestere de 5% pentru economia romaneasca in 2017, insa Banca Mondiala avertizeaza ca acest obiectiv ar putea fi prea optimist si estimeaza un avans al economiei de doar 3,4%. Cu toate acestea, cresterea economica se mentine deasupra mediei Uniunii Europene, motiv pentru care 2017 ar putea fi un an cel putin la fel de bun ca 2016. Iata care ar pute fi evolutia principalilor indicatori economici:

Investitiile straine directe, in continua crestere

Romania si-a castigat un statut privilegiat printre tarile din Europa Centrala si de Est. Numeroase multinationale si-au adus operatiunile in Romania, atrase de politicile de relaxare fiscala, de forta de munca ieftina si de spatiile de birouri moderne, care le pun la dispozitie confortul si conditiile din strainatate. De altfel, piata de birouri a prosperat chiar si pe timpul crizei, reprezentand unul dintre pilonii de rezistenta, este de parere omul de afaceri Liviu Tudor, presedintele Genesis Development, firma care detine cele doua parcuri de birouri Novo Park si West Gate.

„Birourile au fost atractive pentru ca in timpul crizei au reprezentat unul dintre pilonii de rezistenta, avand in vedere ca multinationalele au sustinut aceasta zona. Tot sectorul imobiliar a suferit in criza, mai putin birourile cu multinationale. Pentru zona de birouri, parerea mea este ca avem deja o supraoferta si nu m-as grabi la dezvoltare”, a spus Liviu Tudor in cadrul unei conferinte de specialitate, organizata de wall-street.ro.

Investitiile straine directe in Romania au crescut semnificativ in ultimii doi ani si este de asteptat ca tara noastra sa devanseze in curand Polonia, liderul est-european la investitii directe.

Produsul Intern Brut ar putea creste cu 0,5 procente

Comisia Nationala de Prognoza estimeaza o crestere a Produsului Intern Brut (PIB) de la 758,5 miliarde de lei la 807,4 miliarde de lei, asta in conditiile unei inflatii medii anuale de 1,9%, fata de -1,6%, cat era in 2016. Potrivit Mediafax, valoarea PIB pe cap de locuitor va creste de la 38.487 de lei la 41.199, in 2017.

Cresterea economica estimata de Guvern prevedea un procent de 5% si o crestere a PIB-ului de la 758,5 miliarde de lei la 815 miliarde de lei, insa analistii atrag atentia ca o crestere economica de 5% este putin probabila. Daca in 2016, pragul de 5% a fost aproape atins, acest lucru se datoreaza unui avans al consumului fara precedent dupa criza din 2008, insa sansele ca nivelul consumului sa se mentina la fel de ridicat si anul acesta sunt minime.

ROBOR se afla la cel mai inalt nivel din 2015

ROBOR, rata medie a dobanzilor pentru creditele in lei, se modifica o data la trei luni si se afla acum la 0,9%, cel mai inalt nivel al ultimilor doi ani. Asta inseamna ca oamenii vor plati rate mai mari, insa este de asteptat ca Banca Nationala a Romaniei sa intervina pentru a tine sub control rata dobanzii de politica monetara. Cu toate acestea, ROBOR ar putea sa atinga o valoare de 1,75% pana la finalul anului, ceea ce ar putea determina si o crestere a dobanzilor practicate de banci.

Cursul de schimb se mentine stabil

Cursul de schimb valutar nu a avut oscilatii mari nici in 2016, cu exceptia a doua momente-cheie: votul britanicilor de a parasi Uniunea Europeana a dus lira sterlina la un minim istoric si a cauzat o ascensiune brusca a monedei euro, in timp ce alegerile din SUA au determinat o apreciere negativa a dolarului, spre finele lui 2016.

Anul acesta, ne asteptam la un curs valutar stabil, in care euro se va mentine in jurul valorii de 4,5 lei. Problemele vor aparea in cazul dolarului, care ar putea depasi moneda unica europeana in prima jumatate a lui 2017, relateaza Mediafax. Evolutia dolarului depinde de mai multi factori, printre care performanta economiei SUA, dimensiunea programului fiscal adoptat de americani, dar si starea economiei europene si presiunile de ordin geopolitic. Cat timp paritatea euro-dolar se mentine sub unu in prima jumatate a anului, sansele ca dolarul sa devanseze moneda europeana scad, spre finalul anului, cand se estimeaza ca euro va reveni pe linia de plutire fata de dolar.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Nick Starichenkov