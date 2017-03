Firmele din Romania prefera sa isi amane la plata furnizorii si sa isi pastreze banii pentru sustinerea activitatii. In ultimii ani, nivelul platilor restante s-a mentinut, desi ar fi trebuit sa scada avand in vedere rezultatele pozitive din economie. Cele mai multe firme restante provin din comert, in ciuda cresterii economice record, bazate pe consum.

Blocajul financiar dintre companiile care activeaza pe piata romaneasca nu cedeaza, in ciuda cresterii economice record si a estimarilor pozitive in acest sens. Platile restante la furnizori s-au mentinut, in 2016, la nivelul din anul anterior, fapt care demonstreaza ca firmele au inclus aceasta practica in comportamentul lor de business, din teama de a nu ramane fara bani pentru sustinerea activitatii.

Si mai interesant este faptul ca, desi cresterea economica din Romania a fost si continua sa fie bazata pe consum, firmele din comert inregistreaza cele mai mari intarzieri la plata facturilor, reiese dintr-o analiza KeysFin.

“Avem de-a face cu un comportament inradacinat in economie, de un tip de supravietuire financiara imprimat de provocarile unui sistem economic fluctuant, vaduvit de finantare, cu un capital redus si extrem de sensibil la evolutia cadrului fiscal”, spun analistii citati.

Potrivit documetului, platile restante la furnizori s-au ridicat, in 2015, la 56,5 miliarde de lei, in scadere usoara fata de cei 57,8 miliarde de lei raportati, aproape identic, in anii 2013 si 2014. Totodata, datele preliminarii arata ca, in 2016, nivelul platilor restante s-a situat in jurul aceluias nivel.

“Statistica arata ca 76.893 de companii, ceea ce reprezinta 12% din numarul total de firme din Romania, raportau plati restante la furnizori. Semnificativ este ca acestea reprezinta 33% din cifra de afaceri totala din economia romaneasca”, se arata in analiza mentionata.

Jumatate din suma totala a platilor restante apartine firmelor cu capital integral romanesc (25,6 miliarde de lei), urmate de companiile straine (11,95 miliarde de lei), cele cu capital mixt (7,95 miliarde de lei) si cele de stat (7,33 miliarde de lei)

“Multe firme traiesc din rulajul financiar, depind de fiecare ban pe care il au de incasat sau de platit. Cu cat amana mai mult platile, cu atat reusesc sa isi asigure fondurile necesare continuarii activitatii. Din pacate, s-a ajuns la cazuri extreme, cand platile se fac la 6-8 luni si chiar mai mult”, au mai spus analistii KeysFin.

Din ce domenii provin cele mai multe firme rau-platnice?

Cel mai afectat domeniu este comertul, 27.009 firme raportand intarzieri la plata furnizorilor. Urmeaza industria prelucratoare ai constructiile, cu 9.134 respectiv 8.443 de firme care au raportat astfel de situatii.

Din punct de vedere geografic, cele mai indisciplinate companii, din punct de vedere al platilor restante la furnizori, sunt cele din regiunea Bucuresti-Ilfov, cu 24,1 miliarde de lei, urmate de cele din Sud-Est (8,6 milirde de lei), Sud-Muntenia (4,7 miliarde de lei), Vest (4,38 miliarde de lei) si Regiunea Centru (4,1 miliarde de lei).

La polul opus se afla firmele din Nord-Vest (3,85 miliarde de lei), Nord-Est (3,72 miliarde de lei) si Sud-Vest Oltenia (2,87 miliarde de lei).

„Statistica reflecta concentrarea economica a Romaniei. Business-ul este mai dezvoltat in jurul Capitalei, in Constanta, Timisoara, Cluj si Prahova, astfel ca si valoarea restantelor la plata furnizorilor este mai mare, avand in vedere cifra de afaceri superioara fata de cea inregistrata in Moldova, Oltenia sau Baragan”, au explicat expertii.

RADET, “campionul” restantelor la furnizori

Statisticile KeysFin arata, pe de alta parte, ca cele mai multe probleme la plata furnizorilor le are RADET Bucuresti, compania care ofera agent termic pentru incalzirea si apa calda din Capitala, respectiv 3,34 miliarde de lei, cat toate firmele din Top 10 la un loc.

Pe locul urmator se afla Rompetrol Rafinare, cu 1,67 miliarde de lei, Orange Romania cu 948 de milioane de lei, Interagro cu 804 milioane de lei, Relad International cu 686 milioane de lei, Grup Servicii Petroliere cu 619 milioane de lei, CFR Marfa cu 490 milioane de lei, Electrocentrale Bucuresti cu 474 milioane de lei, Confort SA cu 464 milioane de lei si Key Safety Systems cu 453 milioane de lei.