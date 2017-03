Directorii financiari ai marilor companii din Romania, desi printre cei mai optimisti din regiune cu privire la cresterea economica din acest an, sunt mult mai pesimisti decat guvernantii. Acestia se astepata la o crestere economica de 2,6% in 2017, in timp ce Guvernul mizeaza pe un avans al PIB de doua ori mai mare, de 5,2%.

Dintr-un studiul realizat de compania de consultanta Deloitte reiese ca 70% dintre directorii financiari romani chestionati se asteapta la venituri in crestere in acest an, insa raman precauti si reticenti in asumarea riscurilor.

Principalele arii care ii preocupa pe acestia sunt lipsa personalului calificat si presiunea pietei asupra scaderii preturilor pentru bunuri sau servicii.

Cu toate acestea, pentru 62,5% dintre directorii financiari din Romania, climatul de business actual are un grad normal de incertitudine.

“Cu cea mai mare rata de crestere din Europa in 2016, Romania vine dupa o perioada de stabilitate si prosperitate care anul trecut a atins varful. Cu toate acestea, operam intr-un climat dificil, cu multi factori de risc, care pot sa incetineasca economia Romaniei”, sustine Ahmed Hassan, country managing partner Deloitte Romania.

Din acelasi studiu mai reiese faptul ca 60% dintre cei intervievati estimeaza ca indicele preturilor de consum va creste in acest an in Romania, aproape jumatate se asteapta la o rata scazuta a somajului, in timp ce majoritatea anticipeaza o crestere a numarului de angajati.

Totodata, aproape jumatate (47%) dintre cei chestionati se asteapta la o stagnare a marjelor operationale, un indiciu potrivit caruia companiile vor sa-si mentina performantele operationale actuale.

De asemenea, mai bine de jumatate dintre directorii financiari intervievati au sentimente negative fata de Brexit, iar 39% estimeaza un impact pozitiv.

“Directorii financiari locali sunt mai degraba interesati de mentinerea performantelor operationale actuale decat dispusi sa isi asume activitati riscante, tendinta care ne asteptam sa continue”, a mai spus Hassan.

Reticenta directorilor romani reiese din faptul ca 70% dintre ei considera ca nu este momentul sa-si incarce bilanturile contabile cu riscuri suplimentare. De asemenea, 74% dintre ei considera controlul asupra costurilor drept o prioritate pentru business, iar 42,2% cred ca scaderea cheltuielilor directe si indirecte este importanta.

A opta editie a CFO Survey cuprinde opiniile a aproape 600 de directori financiari din 12 tari din Europa Centrala: Bosnia-Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Cehia, Ungaria, Lituania, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia si Ucraina.