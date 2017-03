Modul in care lucram, felul in care interactionam la locul de munca si colaboram cu partenerii de afaceri sunt in continua schimbare. Iar un antreprenor cu viziune stie sa tina cont de aceste lucruri, pentru a-si face afacerea mai profitabila.

Inainte sa cucereasca piata, micile businessuri trebuie sa isi dovedeasca utilitatea si calitatea serviciilor sau produselor in fata clientilor, scrie Entrepreneur.com. Aceste doua aspecte sunt influentate de mai multi factori: de la metoda, capacitatea si echipamentele de productie, pana la sistemul de livrare, existenta unui lant de distribuitori sau oferirea unui serviciu sau produs pentru care exista cerere pe piata. Insa, mai presus de aceste lucruri este organizarea din cadrul companiei si eficienta cu care aceasta functioneaza. Iata ce poti face, ca antreprenor, pentru a usura mersul lucrurilor in compania ta si pentru a eficientiza procedurile si modul de lucru:

Automatizeaza procedurile greoaie sau neclare

O companie depinde de relatia pe care si-o creeaza cu clientii sai. Rapiditatea si corectitudinea sunt criterii esentiale pentru a-ti construi o imagine credibila, motiv pentru care orice procedura care ingreuneaza ritmul de lucru sau duce la amanari ar trebui automatizate. De exemplu, emiterea unei facturi este o operatiune pe care orice companie o efectueaza. Fara acest document, nu se pot efectua plati, iar intarzierile pot afecta activitatea companiei. Din acest motiv, folosirea facturilor tipizate nu este cea mai eficienta metoda de a asigura un „work-flow” optim in compania ta, mai ales cand exista un astfel de soft de facturare, accesibil la pret, care te ajuta sa emiti facturi in cateva secunde. Dupa cum observi, acesta iti ofera numeroase beneficii si solutii la probleme de care si tu te-ai lovit pana acum, iar asistenta pe care ti-o ofera este de ajutor oricarui antreprenor.

Traseaza un plan concret, care sa le fie clar tuturor angajatilor

Cand fiecare membru al unei echipe stie ce are de facut, treaba merge mult mai repede si mai simplu, fara sa apara greseli sau confuzii majore. Planificarea atenta, pe etape, este esentiala pentru a-ti mentine afacerea sub control. Altfel spus, fiecare angajat al tau trebuie sa stie clar care ii sunt sarcinile, ce metode poate folosi pentru a si le indeplini si care sunt obiectivele finale ale companiei.

Etapele unui plan pot fi modificate pe parcurs, pe masura ce incepi sa masori rezultatele si iti dai seama ca poti imbunatati strategia, insa este esential ca toti cei implicati sa stie despre aceste schimbari. De fiecare data cand faci o modificare, aminteste-ti sa organizezi o sedinta sau sa trimiti un e-mail cu informatiile noi tuturor celor care se ocupa de proiect. Asa vei evita confuziile si situatiile in care unele sarcini raman neindeplinite.

Organizeaza-ti compania dupa o ierarhie bine pusa la punct

Cand pui la un loc mai multe persoane cu functii similare, inevitabil, una sau mai multe dintre ele isi vor asuma rolul de lider. Cat timp toti membrii echipei accepta si recunosc superioritatea acelei persoane, treaba merge struna. Insa, in momentul in care apar disensiuni intre oameni, exista idei diferite si sarcini de care nimeni nu vrea sa se ocupe si nu exista nicio persoana care sa dirijeze totul si sa delege, in orice echipa se poate instala haosul. Este un pericol pentru orice companie, mai ales atunci cand se lucreaza cu deadline-uri stranse sau cand se fac modificari asupra proiectelor, pe ultima suta de metri. Rolul unui lider este acela de a privi in perspectiva, de a vedea imaginea de ansamblu si de a ghida restul echipei, astfel incat rezultatul final sa fie unul la standarde inalte.

Inconjoara-te de oameni competenti si profesionisti

Orice antreprenor si-ar dori sa controleze fiecare aspect al businessului sau, astfel incat sa se asigure personal ca lucrurile merg perfect. Insa este imposibil sa fii in mai multe locuri in acelasi timp sau sa te pricepi in egala masura la lucruri legate de productie, contabilitate, resurse umane sau IT. De aceea, ai nevoie de oameni cat mai buni in domeniul lor, de incredere, pe care sa te poti baza ca vor duce la capat un proiect si ca vor obtine rezultatele de performanta anticipate.

Tu tii cont de aceste strategii in afacerea ta?

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: marvent