Indicatorul pentru volumul productiei a crescut la 53 de puncte in ianuarie, de la 35 de puncte in ianuarie si 42 de puncte in decembrie. Cresterea este semnificativa, in conditiile in care pragul de 50 de puncte desparte expansiunea de contractie, puncteaza autorii studiului.

"Timp de 60 de zile, decembrie si ianuarie, activitatea din industrie s-a aflat in contractie atingand in ianuarie nivelul cel mai coborat din ultimele 28 de luni (35 de puncte). Dar in februarie, activitatea a crescut la 53 de puncte, iar industria a intrat in marginea de jos a zonei de expansiune (peste 50 de puncte)", arata studiul.

De asemenea, indicatorul pentru numarul de angajati a crescut de la 43 puncte in ianuarie la 50 puncte in februarie.

"Numarul angajatilor a crescut putin in februarie, fata de ianuarie. Dar procentul firmelor care au facut angajari a fost egal cu procentul celor care au renuntat la o parte din angajati", mentioneaza raportul.

De asemenea, cererea din strainatate s-a ameliorat in februarie, indicatorul comenzilor noi la export ajungand la cel mai inalt nivel din ultimele patru luni, de 59 de puncte.

Totusi, autorii studiului avertizeaza ca datele pentru luna februarie nu semnaleaza, deocamdata, o revenire durabila a industriei.

"In concluzie, industria pare ca si-a revenit in februarie, inregistrand cresteri la 60% din indicatorii masurati de Barometru. Dar deocamdata, nici intensitatea, nici directiile schimbarii din februarie nu sugereaza o crestere durabila", mentioneaza autorii studiului.

Potrivit statisticilor oficiale publicate recent de Institutul National de Statistica (INS), productia industriala din Romania a crescut in ianuarie cu 5,8% fata de prima luna a anului trecut.

In 2016, productia industriala a urcat cu 1,7% fata de 2015, avans sustinut doar de industria prelucratoare, care a consemnat un plus de 2,6%.

In 2015, productia industriala a urcat cu 2,7%, dupa un avans de 6,1% in 2014 comparativ cu anul precedent. Industria a contribuit, in 2016, cu 23,1% la formarea produsului intern brut al Romaniei.

Barometrul industrial este realizat de IRSOP si SNSPA - Facultatea de Management pe un esantion de 300 de firme industriale, considerat reprezentativ la nivelul celor 15.200 de firme industriale cu peste noua angajati din Romania, care genereaza aproximativ 95% din totalul cifrei de afaceri din industrie.

Datele au fost culese prin interviuri directe cu managerii firmelor in intervalul 15-17 februarie 2017.

Sursa foto: Dreamstime.com