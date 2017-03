Ministerul Finantelor a vandut, marti, obligatiuni de stat in valoare de 45 milioane lei (9,9 milioane euro) scadente in 26 iulie 2027, printr-o licitatie suplimentara la cea de luni, in care a luat cu imprumut 326,9 milioane lei (71,7 milioane euro), la un randament mediu anual de 4,03%, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

In urma sesiunii suplimentare de marti, valoarea cumulata a licitatiei a ajuns la 371,9 milioane lei, potrivit News.ro.

Marti, bancile au oferit o finantare totala de 100 milioane lei, dupa ce, luni, bancile participante la licitatie au oferit 510,9 milioane de lei,

Luni, valoarea anuntata a licitatiei a fost de 300 milioane lei, dobanda medie a fost de 4,03% pe an, iar cea maxima - de 4,06%.

In 23-24 februarie, la licitatia anterioara din aceeasi emisiune de obligatiuni scadente 26 iulie 2027, statul a luat cu imprumut 345 milioane lei, in linie cu valoarea anuntata, la un randament mediu de 4,07% pe an si un randament maxim de 4,09%, nivel cu circa 30% mai mare decat cel obtinut in urma cu sase luni.

Obligatiunile emise de catre stat au o rata a cuponului de 5,8%.

Licitatia de luni a venit dupa doua licitatii esuate in martie, din cauza dobanzilor prea mari cerute de investitori si a cererii slabe.

Ministerul Finantelor si-a propus pentru martie 2017 sa imprumute de pe piata interna 3,7 miliarde lei, la care se pot adauga 375 milioane lei prin licitatii suplimentare.

Pentru februarie 2017, Finantele anuntasera un calendar de imprumuturi de 3,4 miliarde lei, dar au luat efectiv cu imprumut doar 3,3 miliarde lei.

In 2017, nevoia de finantare a statului este in crestere, in conditiile in care Guvernul a prevazut un deficit bugetar de 2,99% din produsul intern brut (PIB), fata de nivelul de 2,41% din PIB atins in 2016.

Comisia Europeana si multi analisti se asteapta la un deficit bugetar de peste 3% din PIB in 2017, din cauza supraestimarii de catre Guvern a veniturilor bugetare si a valorii PIB.

