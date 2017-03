Consiliul Concurentei a anuntat, luni, ca a efectuat inspectii inopinate la sediul central al companiei Distrigaz Sud Retele, filiala a Engie Romania, si la punctele de lucru ale acesteia din Sfantu Gheorghe, Brasov, Targoviste, Blejoi (Prahova), Galati, Pitesti, Craiova. Inspectiile s-au derulat in cadrul investigatiei privind un posibil abuz de pozitie dominanta al Distrigaz Sud Retele pe piata serviciilor de avizare tehnica a proiectelor, receptie si punere in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.

Investigatia va analiza posibila impunere a unor tarife majorate/inechitabile, pentru prestarea serviciilor respective, consumatorilor care s-au racordat la sistemul de alimentare cu gaze naturale in localitatile si zonele geografice pentru care compania detine licenta de distributie, arata un comunicat emis luni de autoritatea de concurenta, potrivit News.ro.

”Inspectiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucuresti si sunt justificate de necesitatea obtinerii tuturor informatiilor si documentelor necesare clarificarii posibilei practici anticoncurentiale analizate”, spun oficialii Consiliului Concurentei.

Documentele ridicate in cadrul inspectiilor se afla in analiza autoritatii romane de concurenta, in cadrul procedurilor specifice investigatiei.

”Inspectiile inopinate constituie o etapa preliminara a investigatiei, iar efectuarea lor nu reprezinta o antepronuntare a Consiliului Concurentei in ceea ce priveste existenta unei incalcari a Legii concurentei”, arata autoritatea.

Distrigaz Sud Retele este un distribuitor de gaze naturale, filiala a Engie Romania, si a fost infiintata in anul 2008 in urma separarii activitatii de distributie de cea de comercializare. Compania este cel mai important distribuitor de gaze naturale din sudul Romaniei si deserveste 19 judete din sudul tarii si municipiul Bucuresti, gestionand o retea de distributie de aproximativ 19.000 kilometri.

Sursa foto: alexander Kazantsev/ shutterstock.com