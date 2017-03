Una din cinci companii (19%) din Romania se asteapta in acest an la scaderea cifrei de afaceri, pe fondul incertitudinii politice de la inceputul anului, reiese din studiul publicat, miercuri, de compania de consultanta Valoria.

Doar 28% dintre companii se asteapta la o crestere de 10%-20% a cifrei de afaceri in acest an. Cele mai multe companii (43%) prevad o crestere de 1%-10% a afacerii lor in 2017. Din analiza la nivel de industrii, procentele de crestere prevazute pentru acest palier (1%-10%) sunt foarte diferite. Altfel, 54% dintre companiile din comert spun ca vor avea o astfel de crestere, 46% din industrie/productie, 41% din servicii si doar 33% din IT, potrivit News.ro.

Companiile care se asteapta la stagnarea sau scaderea cifrei de afaceri in acest an sunt: 16% din industrie, 13% din servicii, 8% din comert, 11% din IT si 17% din constructii.

„Sub aspect macroeconomic, in 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din UE. Numai ca, la inceput de 2017, raspunsurile companiilor par sa indice un optimism rezervat. Chiar daca realitatile fiecarei industrii sunt specifice, se pot citi semnele unei precaute previzionari a evolutiilor la nivelul companiilor, intr-un an care pune presiune pe mediul de afaceri si nu numai”, a declarat partnerul in cadrul companiei Valoria si co-autoare a cercetarii, Elena Badea.

Previziunile privind evolutia profitului in 2017 sunt ceva mai optimiste. Desi 32% din companii se asteapta ca rata de crestere a profitului lor sa fie in intervalul 1%-5%, 18% se asteapta ca profitul companiei sa creasca intre 5%-10% si 21% intre 10%-20%, iar 17% previzioneaza sa obtina rate de profit de la 20% la peste 30%. Doar 12% dintre companii au asteptari negative in legatura cu profitul pe care il vor avea in anul 2017.

Conform rezultatelor cercetarii, 16% dintre companii spun ca vor creste investitiile cu 1%-5% in 2017, 39% vor sa isi creasca investitiile cu 5%-20% in comparatie cu anul anterior, iar 24% spun ca vor creste investitiile de la 20% pana la peste 30%.

In cazul a 10% dintre companii investitiile stagneaza in acest an, iar pentru 11% investitiile scad in comparatie cu 2016.

Cum vor evolua salariile angajatilor din companii, in 2017

Anul acesta, 17% dintre companii nu se asteapta la nicio crestere a numarului de angajati. In acelasi timp, 39% dintre companii spun ca se asteapta ca personalul lor sa creasca cu 1%-5% in acest an. Doar 24% dintre companii se asteapta ca numarul de angajati sa creasca cu 5%-10%, iar 13% dintre companii cu 10%-20%.

In 2017, 41% dintre companii se asteapta ca salariile sa creasca intre 5% si 10%, 25% dintre companii se asteapta la salarii in crestere cu 10%-20%, iar 24% dintre companii care se asteapta la cresteri de 1%-5%. Numai 4% dintre companii nu se asteapta la schimbari in ce priveste nivelul salariilor in 2017.

Provocari si oportunitati pentru companii, in 2017

Cele mai importante cinci provocari pentru companii in anul 2017 sunt: starea generala a economiei (41%), instabilitatea politica si legislativa (28%), reducerea nivelului investitiilor interne (23%), problemele cu gasirea fortei de munca calificata (17%) si cresterea accentuata a nivelului salariilor (13%).

Cele mai importante cinci oportunitati identificate de companii in anul 2017 sunt: digitalizarea (37%), exportul si deschiderea altor piete (33%), parteneriatele create cu alte companii (27%), cresterea consumului intern (19%) si accesarea fondurilor europene (17%).

Sursa foto: Dreamstime.com