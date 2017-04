Piata de fuziuni si achizitii din Romania s-a temperat, in primul trimestru din acest an, dupa nivelul record atins in trimestrul patru al anului trecut, insa ramane peste primele trei luni din 2016. In perioada mentionata au devenit publice 28 de tranzactii semnificative cu o valoare anuntata de 368 de milioane de euro.

Potrivit unei analize Deloitte, daca se iau in calcul si tranzactiile ale caror valori nu au fost facute publice, piata din Romania este estimata la 370-500 de milioane de euro in primele trei luni din 2017.

Valoarea medie a unei tranzactii a fost de 25 de milioane de euro, similar cu cea din trimestrele precedente, dar sub nivelul din trimestrul IV 2016, mai spun specialistii Deloitte.

Cele mai importante tranzactii ale trimestrului

Conform analizei citate, cea mai mare tranzactie din primul trimestru a fost achizitia de catre Fortuna Entertainment Group a Hattrick Sports Group, prezent in Romania prin Casa Pariurilor.

“Dupa estimarile noastre, valoarea componentei romanesti a achizitiei a fost de 51 de milioane de euro. In cadrul tranzactiei, Deloitte a realizat due diligence pentru cumparator”, se subliniaza intr-un comunicat al companiei.

A doua tranzactie dupa valoare a fost preluarea si majorarea de capital de 50 de milioane de euro a City Insurance de catre fondul specializat Berlin London Beteiligungs.

Podiumul este completat de achizitia depozitului de la Oarja (langa Pitesti-n.r.) de catre Globalworth Real Estate, care a platit 42,5 milioane de euro pentru a intra in posesia spatiilor.

“Piata de fuziuni si achizitii traverseaza o perioada propice, iar primul trimestru a fost in linie cu asteptarile noastre. In continuare, estimam ca, la nivelul intregului an, activitatea la nivelul pietei sa fie la fel de intensa comparativ cu 2016, avand in vedere rezultatele in crestere ale companiilor din toate domeniile de activitate cat si un interes mare al fondurilor de investitii pentru Romania”, sustine Ioana Filipescu, partener consultanta in fuziuni si achizitii Deloitte Romania.

Care sunt perspectivele pe aceasta piata?

Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, numarul de tranzactii a crescut, in trei luni din 2017, cu 40%, in timp ce valoarea a urcat cu 11%. Insa tata de trimestrul patru din 2016, numarul tranzactiilor a scazut cu 10%, iar valoarea acestora s-a injumatatit, chiar si fara a lua in considerare cele doua mega-tranzactii ale trimestrului IV (Mid Europa – Profi si Asahi – Ursus Breweries), mai reiese din analiza citata.

“In aceasta perioada, echipa de Corporate Finance a Deloitte a incheiat negocierile privind vanzarea afacerilor de brutarie proaspata ale GoodMills unui grup de 18 cumparatori locali si are in lucru o serie de tranzactii, in diferite stadii de executie, atat de partea vanzatorului cat si de partea cumparatorului”, se precizeaza in comunicat.