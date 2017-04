Statutul de putere economica mondiala a Statelor Unite ale Americii este amenintat din ce in ce mai puternic de catre evolutia Chinei. Ultimele rapoarte ale Bancii Mondiale prezinta o crestere de 6,7% a economiei pentru tara cu capitala la Beijing, in timp ce SUA a inregistrat o cresterere de 1,6% in 2016. Un studiu realizat de catre PwC o plaseaza SUA, in 2050, pe locul 3 in topul economiilor

Produsul intern brut al Statelor Unite ale Americii este de 18 trilioane de dolari, reprezentant un sfert din valoarea totala a economiei globale. Urmatoarele doua pozitii sunt ocupate de tari din blocul asiatic:

SUA - 18 trilioane de dolari China - 11 trilioane de dolari Japonia - 4,4 trilioane de dolari Germania - 3,3 trilioane de dolari Regatul Unit - 2,9 trilioane de dolari Franta - 2,4 trilioane de dolari India - 2 trilioane de dolari Italia - 1,8 trilioane de dolari Brazilia - 1,8 trilioane de dolari Canada - 1,5 trilioane de dolari

Avansul de 7 trilioane de dolari al Statelor Unite fata de China nu pare atat de greu de recuperat avand in vedere diferenta dintre cele doua state in ceea ce priveste rata de crestere a economiei. In 2016, economia Chinei a crescut cu 6,7%, comparativ cu cresterea Americii de 1,6%, conform weforum.com.

China a depasit si India in topul economiilor cu cresterile cele mai rapide. Fondului Monetar International a estimat ca , in 2016, India a inregistrat o crestere de 6,6%. Economia Braziliei s-a contractat in ultimul an cu 3,5%, singura care a avut acest trend din economiile aflate in top 10.

Volumul blocului Asiatic, reprezentand 33,84%, are o pondere din produsul intern brut global mult mai mare decat oricare alta regiune. Regiunea Americii de Nord reprezinta 27,95% iar cea a Europei 21,37%. Impreuna, aceste trei regiuni, genereaza mai mult decat 4 cincimi din total.

Un studiu realizat de PwC prezinta China ca fiind lider economic la nivel mondial in anul 2050, deoarece economiile in curs de dezvoltare vor continua sa creasca mai rapid decat cele avansate. India se va afla pe locul al doilea, SUA pe locul al treilea, iar Indonesia pe locul 4.

Sursa foto: Anton Watman / Shutterstock.