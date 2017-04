Piata platilor cu cardul a crescut cu 20-25% anul trecut, atat din punct de vedere al numarului de tranzactii, cat si al valorii tranzactiilor, iar trendul se va pastra si in acest an.

Volumul total al platilor cu cardul a fost, in 2016, de 48 miliarde lei, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. Piata a avansat anul trecut cu 20-25%, atat ca numar de tranzactii, cat si ca valoare, ritm care se va mentine in acest an.

Visa ar putea creste peste ritmul pietei, in contextul avansului puternic al platilor contactless, a declarat directorul adjunct de tara in cadrul companiei de tehnologii de plata Visa Romania, Elena Ungureanu, potrivit News.ro.

”Pe segmentul de carduri contactless, anul trecut am avut o crestere de patru ori a numarului de plati si de cinci ori a valorii tranzactiilor, fata de 2015. Trendul va accelera in acest an. Speram sa depasim ritmul pietei in acest an”, a declarat Ungureanu.

Toate noile terminale de plata sunt contactless, iar bancile estimeaza ca, pana in 2020, toate terminalele din Europa vor fi contactless, pe masura ce sunt inlocuite cele vechi.

Implementarea legii cashback, de la 1 ianuarie, care introduce obligativitatea acceptarii platilor electronice, va contribui la mentinerea trendului ridicat obtinut anul trecut, considera reprezentantul Visa, in contextul in care aceasta masura va contribui si la reducerea economiei subterane.

Potrivit unui studiu publicat de firma de consultanta AT Kearney acum doi ani, economia subterana avea, in Romania, o valoare de circa 28% din Produsul Intern Brut.

Principalul competitor al Visa, pe piata tehnologiilor de plata, este Mastercard.

Sursa foto: gpointstudio, Shutterstock