Aplicarea de facilitati fiscale in zona de cercetare si dezvoltare va accelera pe termen mediu trendul de mutare a unor fabrici in Romania, iar pe termen lung va duce la dezvoltarea semnificativa a centrelor de inovare, in contextul in care acest sector a avut mult de suferit in ultimii ani din cauza subfinantarii, iar multe firme au ales sa opreasca investitiile la granita de est a Uniunii Europene (UE) din cauza situatiei din Ucraina, ceea ce ar trebui sa avantajeze Romania, au declarat, recent, specialisti in fiscalitate din cadrul firmei de consultanta si audit EY Romania, in cadrul unei intalniri cu jurnalistii.

Romania a acordat, inca de anul trecut, doua facilitati importante pe zona cercetarii si dezvoltarii. Astfel, angajatii din domeniul cercetarii sunt scutiti de impozitul de 16% pe venitul din salarii, iar firmele care au departament de cercetare si dezvoltare pot obtine deduceri de 150% din cheltuielile facute pe acest segment. In plus, de la 1 ianuarie 2017, firmele care desfasoara exclusiv activitati de cercetare si dezvoltare sunt scutite de la plata impozitului pe profit in primii 10 ani de activitate, informeaza News.ro.

Primele doua masuri vor motiva firmele, pe termen mediu, sa mute unele unitati de productie in Romania, unitati care sa aiba si departamente de cercetare si dezvoltare, considera Miruna Enache, partener in cadrul EY Romania.

”Efectele deducerii de 150% ar trebui sa se vada in circa doi-trei ani. Companiile ar putea muta fabrici in Romania pentru a fi mai aproape de Europa de vest”, a declarat Enache.

In cazul centrelor de inovare insa, care sunt scutite de la plata impozitului pe profit timp de 10 ani, efectele se vor vedea pe o perioada mai lunga de timp, considera Claudia Sofianu, partener si lider al diviziei de impozit pe venit si contributii sociale in cadrul EY Romania.

”Nu este ca in domeniul IT, unde individul e foarte important. Un cod poate fi scris de un om intr-o perioada relativ scurta de timp. Insa, in cercetare, este nevoie de o echipa care sa lucreze o perioada lunga de timp. Daca vorbim de industrie, energie, auto sau farma, nu este simplu sa am un concept inovator. Cinci ani mi se pare putin pentru o dezvoltare de amploare”, a declarat Sofianu.

Ea a atras atentia asupra nevoii de stabilitate legislativa si de predictibilitate in domeniul fiscal, in contextul in care investitorii isi fac planuri de afaceri pe termen lung.

Aceste masuri sunt binevenite, in contextul in care Romania ar trebui sa profite de situatia din Ucraina, care a oprit temporar expansiunea multinatioanelor spre est, considera Gabriel Sincu, director executiv in cadrul departamentul de asistenta fiscala si juridica al EY Romania.

”Autoritatile trebuie sa fie mai atente in acest context. Din fericire pentru noi, situatia complicata din Ucraina a tinut multinationalele la granita de est a Uniunii Europene”, a declarat Sincu.

Ucraina se confrunta cu o situatie sociala, politica si economica tensionata din 2014, in urma protestelor care au dus la inlaturarea fostului presedinte Viktor Ianukovici. Peste 100 de manifestanti au fost ucisi in trei luni de proteste de strada in piata Maidan, din Kiev.

Totodata, Sincu sustine ca trebuie luate cel putin doua masuri in fiscalitatea romaneasca pentru reducerea birocratiei si cresterea eficientei. Una dintre ele ar fi stabilirea unui plafon in cazul contributiilor sociale si de sanatate. Guvernul a decis eliminarea acestui plafon, echivalent cu cinci salarii medii brute, din data de 1 februarie, salariatii fiind obligati sa plateasca contributiile de pensie (CAS) si de sanatate (CASS) la tot venitul realizat. A doua masura este legata de introducerea unei cote unice de impozitare.

”O alta masura este introducerea unei cote unice de impozitare. Pana acum, au fost tot felul de interese care au dus la plafoane diferite in sectoare economice diferite”, a declarat Sincu.

Acesta a declarat ca exista o mare nevoie in ceea ce priveste cresterea predictibilitatii in acest domeniu.

”In fiscalitate ar trebui sa aplicam reguli existente si pe sosea, cand conducem masina: ne uitam atent la ce se intampla in fata si nu facem miscari bruste care ar putea provoca accidente”, a declarat Sincu.