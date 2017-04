Angajatii din Romania vor depune prima declaratie de venit in cadrul noului sistemului de impozitare pe gospodarie in data de 1 mai 2019, in contextul in care acest sistem ar trebui sa intre in vigoare din 1 ianuarie 2018, a declarat ministrul Finantelor, Viorel Stefan, in cadrul emisiunii ”In fata ta”, difuzata duminica, la Digi24.

O gospodarie va avea dreptul la un venit neimpozabil calculat in functie de numarul de persoane care fac parte din acea gospodarie, precum si la o serie de deduceri, printre care asigurarea pentru casa si masina (RCA), abonament la sala de fitness si dans, bilete la cinema, carti, medicamente sau sustinerea unor entitati nonprofit, scrie News.ro.

In noul sistem, angajatorul nu va mai retine la sursa obligatiile salariatului, dar acesta trebuie sa tina cont ca, in data de 1 mai 2019, va avea scadenta, a declarat Stefan.

”Cel care realizeaza venitul va folosi acest venit, in folosul lui, pana apare obligatia de plata catre Fisc. Insa, va trebui sa aiba in vedere ca in luna mai e scadenta si va trebui sa faca acea declaratie fiscala in care se vor inregistra atat veniturile cat si drepturile. Nu va avea neaparat o sarcina de plata in luna mai”, a spus ministrul.

Potrivit lui Stefan, vor exista deductibilitati legate de familiile cu copii in functie de veniturile realizate, la care se adauga deductibilitati legate de abonamentele la retelele de sanatate. Romanii vor putea deduce costuri cu educatia si cheltuieli cu imbunatatirea confortului locuintei. In plus, legea va viza si donatiile, sponsorizarile ONG-urilor cu scopuri caritabile sau a centrelor culturale.

