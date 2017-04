Consultantul fiscal va oferi contribuabililor asistenta in permanenta, precum medicul de familie, in cadrul noului sistemului de impozitare pe gospodarie, care ar trebui sa intre in vigoarea din 1 ianuarie 2018, a declarat ministrul Finantelor, Viorel Stefan, in cadrul emisiunii ”In fata ta”, difuzata duminica, la Digi24.

“Nu drumul catre consultantul fiscal, ci drumul consultanului fiscal va fi obligatoriu. El va va asista in permanenta, precum medicul de familie. Deci veti avea telefonului lui, veti avea contactele lui. Ori de cate ori simtiti nevoia sa-i puneti o intrebare, il veti putea apela. Deci pe ideea ca preventia poate sa fie mult mai eficace decat interventia postfactum. (...) Consultatul fiscal va asista si in intocmierea declaratiei fiscale, pe care o va depune la Fisc in numele dumnevoastra”, a declarat ministrul Finantelor Publice, care a mentionat ca pe baza acestei declaratii fiscale se naste obligatia contribuabilului de a vira o suma catre Fisc sau dreptul cetateanului de a primi o anumita suma de la Fisc, scrie News.ro.

In momentul in care apare obligatia de a plati ceva la Fisc, cetateanul trebuie sa se ocupe de acest lucru printr-o modalitate moderna de plata, a mai completat Stefan.

Intrebat de declaratia sa potrivit careia ar fi nevoie de aproximativ 35.000 de consultanti fiscali care sa-i ajute pe romani sa intocmeasca declaratiilor fiscale, care ar putea fi platiti chiar si cu 10.000 de lei, ministrul Finantelor a spus ca a fost o estimare fara un calcul in spate.

„Suntem in faza in care vorbim despre descrierea unui concept. Nu avem toate elementele privind toate detaliile, dar pe un calcul grosier noi am spus ca daca sunt 7,5 milioane de gospodarii in Romania (...) si un consultant fiscal ar putea sa asiste 200 de gospodarii, in medie, am ajunge la 35.000 de consultanti fiscali. (...) Deci va fi o profesie liberala. Va avea ca optiune sa se formeze ca si consultant fiscal si, ca sa existe o motivatie in aceasta optiune, m-am gandit ca un onorariu de 10.000 de lei pe luna ar fi o motivatie suficienta”, a completat Stefan.

Ministrul Finantelor a mai spus ca in maximum de 60 de zile vor fi creionate proiectele pe toate masurile pe care vrea sa le reglementeze. Angajatii din Romania vor depune prima declaratie de venit in cadrul noului sistemului de impozitare pe gospodarie in data de 1 mai 2019, in contextul in care acest sistem ar trebui sa intre in vigoare din 1 ianuarie 2018, a mai declarat duminica ministrul Finantelor.

Profit.ro a publicat recent un draft de modificare a Codului Fiscal aflat in discutie, ce arata ca impozitul pe venit ar urma sa fie aplicat, de anul urmator, in functie de un venit anual global pe gospodarie.

O gospodarie va avea dreptul la un venit neimpozabil calculat in functie de numarul de persoane care fac parte din acea gospodarie, precum si la o serie de deduceri, printre care asigurarea pentru casa si masina (RCA), abonament la sala de fitness si dans, bilete la cinema, carti, medicamente sau sustinerea unor entitati nonprofit.

Sursa foto: bignai/Shutterstock.com