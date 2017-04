Reprezentantii societatii de practicieni in insolventa estimeaza ca, daca tendinta din ultimii ani va continua, Romania va ajunge de la aproape 19.500 companii cu impact in economie, in prezent, pana la 15.000 pana la finalul anului 2018, ceea ce poate genera un efect de domino in economie, potrivit News.ro.

”Din punctul de vedere al investitiilor, Romania este probabil cea mai atractiva tara din Europa Centrala si de Est, alaturi de Polonia. Insa tranzactiile sunt foarte putine. Cand e vorba sa faca tranzactii, nu se gasesc oportunitati concrete. Investitorii se uita de regula la companii sanatoase cu active de peste 10 milioane euro. Suntem fata in fata cu o economie performanta, care sta pe o baza ingusta, iar cand baza e ingusta, apar problemele de stabilitate”, a declarat directorul general al CIT Resources, Rudolf Vizental, la prezentarea studiului.

Numarul societatilor de impact este in scadere, de la 23.384 in 2013 pana la 19.564 in anul 2015.

Desi cele 19.564 de companii de impact la sfarsitul lui 2015, cu active de peste 1 milion euro, reprezinta doar 3% din totalul societatilor din Romania, ele genereaza 68% din cifra de afaceri cumulata la nivel national si angajeaza 41% din forta de munca existenta in Romania.

Numarul angajatilor din aceste 19.564 de companii a scazut intre 2013 si 2015 cu circa 19.000.

”Daca se mentine acesta tendinta de contractie a companiilor de impact, intreaga economie poate fi afectata, prin efect de contagiune. Toate acestea, in contextul in care Romania nu este capabila sa genereze suficienti antreprenori noi incat sa compenseze dezechilibrul din business-ul romanesc”, a precizat CITR.

CITR Group a realizat a treia editie a studiului sau despre companiile de impact din Romania, studiu ce acopera perioada 2013 – 2015, luand in calcul raportarile financiare de sfarsit de an. In studiu au fost incluse companii care au active totale de peste 1 milion de euro si nu se afla in insolventa. Analiza include si companii detinute de stat, insa exclude organizatii neguvernamentale, banci, societati de asigurari, societati de brokeraj si fonduri de pensii, ale caror situatii financiare sunt diferite de celelalte companii.

„Studiul releva ca, de cel putin trei ani, asistam la un paradox al economiei romanesti: in ciuda celei mari mari rate de crestere din Europa, domeniul insolventei ramane foarte activ si tumultuos. Doar in 2016, datoriile totale ale celor 314 companii analizate si intrate in insolventa au fost de 2,4 miliarde de euro, ceea ce echivaleaza cu aproximativ 1,5% din PIB. La nivel numeric, raportul companii sanatoase versus companii cu probleme (aflate in diferite stadii de dificultate) este aproape egal”, arata CITR.

Aproximativ 36% din companiile de impact au profitabilitatea cuprinsa intre 0% - 5%, un nivel mult prea mic pentru a sustine grade de indatorare de peste 70%. Cu toate acestea, 39% dintre companiile cu profitabilitatea la acest nivel redus au o indatorare de 70-100%.

“Pentru perioada 2013-2015, studiul indica o concentrare spre varf a companiilor din economia Romaniei. Numarul companiilor de impact a scazut, insa genereaza mai mult, sunt mai profitabile si folosesc mai putini angajati. Cu alte cuvinte, piramida economiei romanesti este mai inalta, varful mai ascutit, iar la baza pot aparea miscari seismice capabile sa distruga intregul sistem”, a spus Vizental.

Anual, peste 1.000 dintre companiile importante din Romania isi pierd din relevanta, deoarece devin mai mici, activele lor scad sub un milion de euro.

”In acest ritm, la finele anului viitor vom avea doar 15.000 companii relevante, adica mai putin de una la mia de locuitori. Aceasta diminuare nu trebuie privita ca un fenomen izolat. Implicatiile colaterale sunt similare efectului de domino si pot afecta intreaga economie”, a explicat reprezentantul CIT Resources.

Piramida companiilor de impact are la baza un numar ridicat de firme cu active mai mari de un milion euro, dar pana in 10 milioane de euro.

Acest nivel concentreaza si cel mai mare numar de angajati din randul companiilor de impact. In acelasi timp, varful piramidei contine un numar redus de firme, fiecare cu active de peste 50 de milioane de euro, dar, cumulat, aceasta clasa detine cele mai mari active, cele mai mari datorii si, de asemenea, inregistreaza cele mai mari vanzari.

Potrivit studiului CITR Group, companiile de impact au fost impartite in finantabile, restructurabile si insolvabile. Numarul celor dintai a crescut, urmatoarele au scazut, iar cele insolvabile aproape s-au injumatatit.

”O analiza a categoriei companiilor finantabile demonstreaza ca a fost principala castigatoare a ultimilor ani. Perioada de dificultate a fost folosita drept oportunitate de crestere si de consolidare, aceste companii continuand sa reprezinte locomotiva economiei romanesti”, mai mentioneaza studiul.

Acesta arata ca societatile sanatoase din punct de vedere al indicatorilor la un moment dat pot ajunge ca anul urmator sa intre in stare de dificultate sau chiar in insolventa. Intre cauze, pot fi: de la decizii manageriale gresite, la modificari structurale neprevazute ale conditiilor de piata sau ale legislatiei in vigoare.

”Cat despre companiile restructurabile, per ansamblu, ele isi imbunatatesc indicatorii, dar se diminueaza ca numar, genereaza o cifra de afaceri mai mare si cresc productivitatea angajatilor”, precizeaza CITR.

Din punct de vedere al rezultatului net, aceste companii contribuie cu mai putin la profitul net consolidat al companiilor de impact.

”Problema lor majora consta intr-un grad de indatorare ridicat si lichiditate redusa. Firmele restructurabile sunt concentrate in intervalul de indatorare 70% - 100%, aceasta concentrare este exprimata atat cantitativ (aproximativ trei sferturi din numarul lor), cat si ca valoare a cifrei de afaceri, a activelor totale si a datoriilor”, subliniaza CITR.

In aceeasi perioada, numarul companiilor insolvabile s-a redus, insa reducerea nu este calitativa si nu reflecta insanatosirea lor; indicatorii firmelor in insolventa iminenta se degradeaza continuu in perioada analizata.

Aceasta categorie este caracterizata de o rata a pierderii nete ridicate in crestere accentuata in 2015 fata de anii precedenti (-21% pierdere neta in 2015, fata de 13% pierdere neta in 2014 si 12% in 2013), rentabilitate negativa a activelor si o incasare la peste un an de zile a creantelor in 2015.

CITR este o societate de practicieni in insolventa, care gestioneaza, in prezent, o masa credala de peste patru miliarde de euro si un patrimoniu de peste 650 milioane de euro. CITR a distribuit creditorilor peste 400 de milioane de euro in ultimii cinci ani, din care 100 de milioane de euro doar in 2016. CITR are 10 filiale in toata tara.

