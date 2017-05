”Prea mult se vorbeste de programul Start-Up Nation, dar prea putin se face. In repetate randuri, in spatiul public a fost promovata lansarea efectiva a programului, prin perioada de depunere a aplicatiilor, in prima parte a lunii mai 2017. Acum aflam insa ca programul se va lansa luna viitoare. Primul ministru ar trebui sa ia atitudine si sa intervina”, a afirmat Jianu, in cadrul unei conferinte organizata de Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

Programul trebuia sa fie deja valid

Potrivit acestuia, in perioada in care a fost ministru, s-a optat pentru infiintarea programului prin ordonanta de Urgenta, tocmai pentru a fi implementat imediat.

"Am vazut o presiune asupra presedintelui ca trebuie sa promulge aceasta lege, dupa ce ea a stat atat timp. Am facut Ordonanta de Urgenta pentru ca aceasta intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial. Ea este in vigoare din 30 ianuarie, au fost 30 de zile la dispozitie sa se faca normele si programul trebuia sa fie valid. Nu trebuia sa asteptam adoptarea legii. Altfel, Guvernul ar fi trimis-o ca proiect de lege la Parlament. Ordonanta de urgenta inseamna o nevoie imediata", a explicat Florin Jianu

OUG 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii – programul „Romania Start-Up Nation” a fost inregistrata pe 30 ianuarie 2017 la Senat pentru dezbatere, fiind adoptat in data de 20 martie.

La momentul respectiv, programul a fost definit astfel incat se puteau acorda ajutoare de minimis in suma maxima de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui numar anual de maxim 10.000 de beneficiari.

Prin acest act normativ cu putere de lege, care a intrat in vigoare in 30 ianuarie 2017, Guvernul se obliga sa emita in cel mult 30 de zile normele de aplicare pentru ca apoi sa implementeze schea de ajutor de minimis pentru IMM-uri infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017.

Modificarile aduse programului ar putea genera blocaje

In Parlament, insa, Ministerul pentru Mediul de Afaceri a venit cu propuneri de modificare a propriei ordonante, insa cu un nou ministru. Astfel, Ordonanta a fost adoptata prin Lege in 25 aprilie, insa cu o serie de amendamente, si trimisa presedintelui Iohannis, care are termen 20 de zile sa o promulge sau poate sa o retrimita Parlamentului pentru reexaminare o singura data.

Reprezentantii CNIPMMR se declara de acord cu amendamentele aduse Ordonantei, cu exceptia unuia dintre aceastea.

Este vorba de prevederea din Lege potrivit careia “plata in cadrul programului se face anual in limita creditelor bugetare evidentiate in bugetul aprobat pentru anul respectiv al MMACA. Pentru contractele semnate intr-un an in baza creditelor de angajament, plata se poate face in limita creditelor bugetare evidentiate in bugetul aprobat pentru anul respectiv si a creditelor bugetare aprobate pentru anii urmatori pana la ultimul contract semnat".

Consiliul IMM sustine ca, prin aceasta modificare, beneficiarii risca sa fie amanati cu decontarea cheltuielilor pana in anul 2020.

"Prin includerea acestui alineat, reprezentantii mediului public diminueaza nivelul de asumare al rambursarilor/ platilor fata de viitorii beneficiari ai programului. Practic, decontarea cheltuielilor incluse in bugetele proiectelor contractate in 2017 poate fi realizata inclusiv in anul 2020, implicatiile amplu negative asupra intreprinderilor beneficiare fiind evidente", a declarat Liviu Rogojinaru, presedintele CNIPMMR.

Reprezentantii Consiliului precizeaza ca sustin intregul program pentru dezvoltarea de noi intreprinderi, dar atrag atentia asupra faptului ca nerespectarea obligatiilor de plata din partea institutiilor publice va conduce la ample blocaje financiare atat la nivelul beneficiarilor, cat si la nivelul partenerilor acestora de afaceri.