Consiliul Guvernatorilor Bancii Asiatice pentru Investitii in Infrastructura (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB) a aprobat admiterea Romaniei printre membrii sai.

”Hotararea conducerii AIIB reprezinta o recunoastere a capacitatii Romaniei de a participa la promovarea obiectivelor institutiei financiare vizand sustinerea proiectelor de infrastructura si de dezvoltare economica. In acelasi timp, evidentiaza relevanta Romaniei in contextul eforturilor actuale ale statelor din Europa si Asia de intarire a conectivitatii dintre cele doua continente, carora AIIB le acorda o importanta speciala”, transmite Ministerul Afacerilor Externe, scrie News.ro.

Decizia de admitere in AIIB va da posibilitate statului si companiilor romanesti sa acceseze fonduri pentru intensificarea cooperarii cu parteneri asiatici in domenii precum energia, dezvoltarea urbana, transporturile, tehnologia informatiei si agricultura.”Odata cu admiterea Romaniei, prin decizia AIIB au mai primit statutul de membru al Bancii Asiatice pentru Investitii in Infrastructura Bahrain, Bolivia, Chile, Cipru, Grecia si Samoa”, precizeaza MAE.

AIIB este o institutie bancara multilaterala de dezvoltare cu sediul la Beijing, infiintata in anul 2016, ce urmareste cu prioritate sustinerea dezvoltarii economice si sociale in principal in Asia prin finantarea de proiecte de infrastructura. Potrivit documentelor sale constitutive, institutia poate furniza finantare oricarui membru sau entitatilor de pe teritoriul membrilor sai. Printre tarile europene membre ale AIIB se numara Franta, Germania, Marea Britanie, Olanda si Polonia.

Sursa foto: Coins/Shutterstock