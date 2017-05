Economia Romaniei a avansat in primele trei luni cu 1,7% comparativ cu trimestrul patru al anului trecut. In termeni anuali, PIB-ul a consemnat o consemnat o crestere de 5,6%, arata datele Eurostat, care sunt conforme cu sistemul european de contabilitate ESA 2010, potrivit News.ro.

Primele estimari publicate marti de INS arata ca economia romaneasca a crescut in primul trimestru al acestui an cu 5,7%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada din 2016, evolutie care depaseste sensibil prognozele analistilor.

In ceea ce priveste evolutia fata de trimestrul anterior, cresterea din primul trimestru din acest an a fost de 1,7%, dupa +1,5% in trimestrul IV din 2016, +0,7% in trimestrul III si +1,6% in al doilea trimestru din 2016, arata seriile publicate de INS.

Trimestrul I din 2017 a fost al saptelea trimestru la rand de crestere economica, arata seriile INS.

Pentru intregul an 2017, guvernul mizeaza pe o crestere economica de 5,2%, in timp ce institutiile internationale si cei mai multi analisti financiari estimeaza un ritm cuprins intre 4% si 4,5%.

La nivelul Uniunii Europene, economia a avansat in primul trimestru cu 0,5% fata de trimestrul precedent, un ritm similar fiind consemnat si in zona euro. In trimestrul patru, cresterile au fost de 0,6%, respectiv de 0,5%.

Cresteri mari ale PIB au mai consemnat Finlanda (1,6%), Letonia (1,5%) si Lituania (1,4%). Economia Ungariei a crescut cu 1,3%.

In termeni anuali, economia UE a crescut in primele trei luni cu 2%, iar cea a zonei euro cu 1,7%, dupa avansuri de 1,9%, respectiv de 1,8% in trimestrul al patrulea.

In afara Romaniei, cresteri anuale mari au inregistrat Polonia (4,1%), Letonia (3,9%) si Ungaria (3,7%).

Sursa foto: Coins/Shutterstock