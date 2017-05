Romania a inregistrat in luna aprilie cea mai scazuta inflatie anuala din Uniunea Europeana, urmata de Irlanda si Slovacia, potrivit datelor publicate, miercuri, de biroul european de statistica Eurostat.

Cele mai ridicate inflatii anuale din UE au fost consemnate in aprilie in Estonia (3,6%), Lituania (3,5%) si Letonia (3,3%), potrivit News.ro.

In martie, UE a inregistrat o inflatie anuala de 1,6%.

Zona euro a consemnat luna trecuta o inflatie anuala de 1,9%, dupa 1,5% in martie.

Fata de luna martie, preturile de consum din Romania au crescut cu 0,2%.

Datele Eurostat referitoare la inflatia din Romania corespund celor publicate saptamana trecuta de Institutul National de statistica.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in scadere, de la 1,7% la 1,6%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an, si de la 3,4% la 3,1% pentru finalul anului 2018, a anuntat, luni, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa. Pentru primul trimestru al anului 2019, inflatia este estimata la 3,4%.

BNR are o tinta anuala de inflatie de 2,5%, plus sau minus 1 punct procentual (1,5-3,5%), incepand cu 2013. Strategia de tintire a inflatiei a fost introdusa in linie cu politica Bancii Centrale Europene (BCE), insa banca centrala de la Bucuresti a reusit doar rareori sa-si atinga tinta de inflatie.