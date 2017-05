”La nivelul lunii aprilie am colectat fata de anul 2016 cu 1,17 miliarde mai mult, insemnand crestere de 107%, iar la nivel cumulat pe primele patru luni avem o crestere de 102%. ANAF a colectat 68,640 miliarde de lei”, a declarat Bogdan Stan, la finalul intalnirii de lucru pe care a avut-o cu premierul Sorin Grindeanu si cu reprezentantii Ministerul Finantelor, potrivit News.ro.

De asemenea, el a precizat ca in primele patru luni ale acestui an, ANAF a rambursat TVA in valoare de 3,9 miliarde de lei, fata de 5,1 miliarde de lei, rambursati in aceeasi perioada a anului trecut.

”Aceasta diferenta de 1,2 miliarde de lei vine din solicitarile mai scazute ale contribuabililor pentru rambursarea de TVA si din cota redusa de TVA. Un alt motiv este functionarea grupurilor fiscale. Avem 114 grupuri fiscale si acel TVA deductibil de care ar beneficia si ar fi putut sa-l solicite la rambursare este compensat cu TVA de colectat care se regaseste in grup”, a aratat seful ANAF.