Bitcoin a depasit pentru prima oara pragul de 1.900 de dolari pe unitate, moneda virtuala fiind tranzactionata vineri in urcare cu 2,35, la 1.938,81 dolari pe unitate, relateaza Business Insider.

In urma cresteri de vineri, bitcoin este cu 102% peste nivelul din 27 martie, avansand in 23 din ultimele 26 de sedinte de tranzactionare, potrivit News.ro.

Cresterea a fost determinata de informatia ca bitcoin este considerata incepand din aprilie mijloc legal de plata in Japonia. Totodata, cel mai mare retailer online din Rusia, Ulmart, a anuntat ca va incepe sa accepte bitcoin, chiar daca Rusia nu va accepta bitcoin pana in 2018.

Bitcoin s-a apreciat cu 105% in 2017, fiind moneda cu cele mai bune performante in fiecare an, incepand din 2010, cu exceptia anului 2014.

Sursa foto: Julia Tsokur / Shutterstock