Industria si comertul au avut cele mai importante contributii la cresterea produsului intern brut (PIB) in primul trimestru al acestui an, pe partea de resurse, insa in privinta utilizarii, cosnumul populatiei a avut o contributie covarsitoare, de 4,8 puncte procentuale, din cresterea anuala de 5,7%, iar investitiile si exprtul au tras in jos economia.