Companiile medii din intreaga lume sunt optimiste in privinta cresterii in acest an, in ciuda mediului geopolitic marcat de incertitudini. 89% din executivii acestora sunt increzatori in perspectivele lor de crestere, cele mai optimiste fiind start-up-urile britanice. Romania se inscrie in cadrul tendintei globale, reiese din raportul EY Growth Barometer.

Conform studiului, organizatiile de dimensiuni medii de la nivel global (cu venituri anuale intre 1 si 3 miliarde de dolari) nu dau niciun semn de stagnare in mediul de astazi, marcat de incertitudini geopolitice. “Peste o treime (34%) dintre acestea intentioneaza sa atinga o crestere de 6 - 10% in acest an, depasind cu peste 3-7% ultima prognoza de crestere a PIB-ului global, de 2,7%, emisa de Banca Mondiala”, reiese din studiul citat.

Astfel, in ciuda tensiunilor geopolitice, a populismului in crestere, a intensificarii aplicarii automatizarii si inteligentei artificiale (AI) si a deficitului de talente, 89% dintre lideri vad oportunitati de crestere pentru companiile lor. In plus, 14% dintre companiile chestionate aspira la o crestere de peste 16%.

Firmele din Romania, optimiste in privinta cresterii in 2017

"Inca o data, Romania se inscrie in cadrul tendintei globale. Dinamica ascendenta a mediului economic determina un optimism pronuntat al jucatorilor din piata, in ciuda diverselor turbulente si incertitudini inregistrate de climatul economic. Patrunderea agresiva a tehnologiei in multe sectoare de activitate, competitia din ce in ce mai acerba pentru resurse umane de calitate si volatilitatea mediului legislativ nu au diminuat optimismul executivilor diverselor firme," spune Horatiu Pirvulescu, Growth Markets Leader, EY Romania.

Pe de alta parte, ambitiile de crestere difera in functie de regiunea geografica. Chiar daca le asteapta doi ani de negocieri legate de Brexit, companiile de tip start-up (cu mai putin de cinci ani de activitate) cu sediul in Marea Britanie demonstreaza cel mai inalt nivel de incredere dintre tarile cercetate. Acestea sunt cele mai optimiste in privinta planurilor de crestere pentru 2017, 26% dintre ele urmarind o crestere intre 11 si 25%, iar alte 23% - o crestere anuala de peste 26%.

Insa, pe pietele mai mari se constata diferente semnificative intre cea mai mare economie din lume – Statele Unite (unde doar ceva mai mult de o treime, 35%, din companii si-au planificat o crestere de sub 5%) si cei doi „tigri economici” ai lumii – China si India (unde 42% dintre companii tintesc rate de crestere intre 6 si 10%). Mai mult, un sfert din companiile care apartin economiilor “tigru” au tinte de crestere pentru anul curent cuprinse intre 11 si 15%.

Tehnologia si talentele, cele mai mari provocari pentru managerii de top

Pe primele locuri in agenda companiilor se afla tehnologia si talentele, care au fost identificate de executivii sondati drept cele mai mari provocari cu care se confrunta managerii de top. Talentele sunt mentionate ca prioritate de top (23%), inaintea imbunatatirii operationale (21%), reducerii birocratiei (12%) si acordurilor favorabile (8%), in cadrul unui clasament al principalelor elemente necesare pentru atingerea ambitiilor curente legate de crestere.

Un procent uimitor de 93% dintre executivi considera tehnologia un instrument de atragere a talentelor de care companiile au nevoie.

Barometrul EY are la baza un sondaj derulat in randul a 2.340 de executivi din companii de dimensiuni medii din 30 de tari.

Ca parte a EY Growth Barometer, studiul a chestionat si 220 de reprezentanti ai comunitatii programului global EY Entrepreneur Of The Year. Conform sondajului, acesti antreprenori si-au planificat rate de crestere semnificativ mai mari decat liderii organizatiilor de dimensiuni medii, unu din cinci avand in vedere o crestere intre 6 si 10%, alti 20% intre 11 si 15%, si alti 20% intre 16 si 25%. Aproape unu din patru astfel de antreprenori (22%) are in vedere o rata de crestere pentru anul curent de peste 26%. In plus, aproape doua treimi (61%) din membrii acestui grup intentioneaza sa creasca numarul de angajati cu program normal de munca, iar 9% sa foloseasca profesionisti independenti pe anumite proiecte sau freelanceri specializati.