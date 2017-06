Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, a anuntat ca s-a lansat programul Start-Up Nation, care prevede finantarea in limita maxima a 200.000 de lei pentru fiecare noua firma sau afacere infiintata in acest an, proiectul avand o alocare de 1,7 miliarde lei, din surse bugetare nationale si fonduri europene.

„De astazi si pana duminica este operationala aplicatia Start-up Nation si orice potential beneficiar o poate testa accesand link-ul https://testaresun.aippimm.ro/. In acest mod fiecare antreprenor sau curios are posibilitatea sa exerseze, sa verifice si sa evalueze online, un posibil proiect eligibil pentru finantare, scrie News.ro.

Startul oficial al programului Start-up Nation, se va da joi, 15 iunie 2017, la ora 10:00”, se arata in comunicatul citat. Adrian Dobre a precizat ca StartUp Nation este „unul dintre cele mai ambitioase” programe de sprijinire a antreprenorilor romani.

„StartUp Nation este o promisiune importanta pe care PSD a facut-o in timpul campaniei electorale si totodata unul dintre cele mai ambitioase programe de sprijinire a antreprenorilor romani. Vrem ca tinerii sa se implice, sa-si faca firme, sa dezvolte afaceri. Prin acest program ii sprijinim cu finantarea nerambursabila de pana la 200.000 lei, pe proiect, si sunt convins ca in scurt timp vom constata cu totii beneficiile, inclusiv in privinta acelor tineri care doreau sa plece din tara si carora acest program le ofera optiunea si sprijinul de a incepe o afacere in Romania ” a afirmat purtatorul de cuvant al PSD.

Potrivit sursei citate, anul acesta, „prin StartUp Nation – program care sprijina dezvoltarea capitalului autohton - se estimeaza finantarea a 10.000 de noi business-uri, care vor crea cel putin 10.000 de noi locuri de munca”. De asemenea, programul are o alocare de 1,7 miliarde lei, din surse bugetare nationale si fonduri europene, iar suma pe care un beneficiar o poate obtine este de maxim 200.000 de lei. Inscrierea in Program va fi deschisa public pentru 30 de zile si se face online, incepand cu data de 15 iunie 2017, timp in care potentialii beneficiari vor inscrie planurile de afaceri.

